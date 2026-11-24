Alessandro Florenzi, nacido en 1991 y exjugador de la Roma (2012-2020) y del Paris Saint Germain (2020-21), habla con Gazzetta dello Sport antes del partido entre la Roma y el equipo francés, campeón de Europa.
Sobre la Roma y sus aspiraciones al Scudetto: «Creo que depende mucho de la Champions League. Puede que esté loco, pero si la Roma estuviera fuera de la competición en enero, no me disgustaría tanto. Lo digo porque yo también lo he vivido: en el Milan ganamos el Scudetto porque caímos en la Champions. Es una competición que exige mucho física y mentalmente, entre el estrés y los viajes. Caer eliminado nunca es agradable, pero si después concentras esas fuerzas en la liga, te ayuda».
Sobre el partido PSG-Roma: «El PSG tiene algunas bajas importantes, pero sigue siendo un equipazo y parte como favorito. La Roma se está metiendo un poco de presión a sí misma, como en Manchester, donde parecía que tenía que sacar un resultado positivo a toda costa. Quizá esta vez sea diferente... Gasp no tiene que ir a París a ganar, sino a hacer una gran actuación. Si después llega una derrota, también puede entrar dentro de lo normal».
Sobre por qué Luis Enrique, entrenador del PSG, no funcionó en la Roma: «Quizá era demasiado pronto. Yo tengo mi propia opinión: igual que hay que dejar trabajar a los jóvenes, lo mismo vale para los entrenadores. Luis cometió errores, pero en Roma somos un poco impacientes, no sabemos esperar. Pero cuando hablas con exjugadores suyos, todos te dicen que era un genio: hace quince años hacía cosas que otros hacen hoy».