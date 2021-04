Florentino Pérez, sobre la Superliga: "Hay que salvar al fútbol; estamos todos arruinados"

"La gente me pregunta por la calle que cuándo viene Mbappé", dijo el presidente del Real Madrid

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y de la Superliga europea, se muestra firme. Compareció ante los micrófonos de "Mega" para romar la palabra el día después del nacimiento del proyecto que lidera hasta su fundación y repasó la actualidad merengue. Florentino comentó: "En 2024 estamos todos muertos", para después añadir "hemos perdido 5.000 millones entre todos" o "la situación es muy dramática", a lo que añadió una frase ambigüa para el futuro: "A lo mejor no podemos hacer la Superliga".

A propóstito de la negativa del gobierno para la Superliga, el presidente blanco aseguró: "Hoy he estado con el ministro, se lo he explicado y luego ha estado muy bien, que hay que hablar. Los grandes son los que generan más recursos y los repartimos entre todos, pero si no hay dinero, ni ricos ni pobres y vamos camino de no tener nada nadie, 5.000 millones hemos perdido entre todos", insistió. "Nosotros vamos a agotar el diálogo. Que a lo mejor no lo podemos hacer, imagínese".

Sobre qué proyecto se imagina, el presidente de la Superliga explicó: "Queremos hacer lo mismo que en el baloncesto". Insiste en el diálogo con UEFA para crear la Superliga. "Llevamos dos años o tres, la pandemia nos ha llevado a una situación que no podemos más. Si llegamos a un acuerdo con UEFA queremos empezar en agosto, si no podemos esperar un año". Y acerca de los equipos que no tienen cabida en el torneo fundado, comentó: "Hay muchos equipos que tienen que jugar, que hagan una segunda liga", dijo.

Respecto a su equipo y la marcha en LaLiga, Florentino dijo: "Ya ve cómo estamos, tenemos mala suerte, hay muchos partidos, están muy cansados... Ayer fue un partido que no teníamos jugadores. ¿El VAR? Yo llevo aquí 20 años y nunca digo nada".

Sobre si ganará la primera Superliga en liza, el presidente del Real Madrid explicó: "Tenemos que ganar la 14 este año y esa sería la 15. Las sumamos siempre, tenemos 23 Copas de Europa, las tenemos allí todas juntas de fútbol y baloncesto. Tenemos una ciudad deportiva... todos salen diciendo que nadie ha visto nada igual. Ahora hemos hecho un tour que pueden visitar las obras", dice Florentino.

En cuanto a los fichajes del Real Madrid, explicó: "Vinicius no se vende, no. No se vende. Ni se toca. Zidane es el mejor entrenador que hemos tenido, una leyenda. Tiene una personalidad que le pasa lo que a mí, que no aguanta las ruedas de prensa. Algunos son muy pesados. Zidane no dice nada, está contento, como él dice, nunca se sabe. ¿Está Mourinho libre? Ya, ya. Ha estado tres años con nosotros y ns elevó la competitividad, de las once últimas Champions hemos estado en nueve semifinales, ese gen que nos metió de competir siempre se lo agradeceremos", explicó en "Mega". .

Acerca de Mbappé y su posible fichaje, Florentino dijo: "Yo voy con la mascarilla de incógnito y me dicen "¡Ficha a Mbappé!" El Madrid cada cierto tiempo necesita un cambio, hemos ganado micho, han pasado cosas y hay que moverlo y recuperar la ilusión, en ese trabajo estoy. Yo hago todo lo posible porque el Madrid no pierda el lugar que le corresponde. Este año teníamos que ingresar 900 millones y vamos a ingresar 600. Pero también estaba el Madrid arruinado cuando llegué en el 2000".