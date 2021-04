Florentino Pérez: "Nunca vi una agresividad más grande del presidente de la UEFA y de algunos clubes españoles"

El presidente del Real Madrid y la Superliga Europea ha pasado por la cadena 'SER' y ha repasado todo lo que ha dado de sí la jornada.

Florentino Pérez ha hablado recién nacido este jueves 22 de abril. Tras el terremoto generado en la tarde y la noche de este martes, que ha culminado con el Manchester City anunciando que estudiará su salida de la Superliga Europea, el presidente de la competición y del Real Madrid ha pasado por los micrófonos de la cadena 'SER'.

Presidente del Real Madrid y de la Superliga, o sólo del Real Madrid: "No, no, sólo del Real Madrid, con eso vale".

Ayer, día de caos: "Terminamos a la una. Llevamos muchos años trabajando en este proyecto que quizá no hemos sabido explicarlo".

Explicación: "Estoy un poco triste y decepcionado porque llevamos tres años trabajando en este proyecto que consiste en ver qué hacer para mejorar la situación económica del fútbol. La Liga es intocable, forma parte de la historia de todos los países, así que donde podemos sacar algo de dinero es entre semana, en el partido europeo. El formato de ahora en la Champions está obsoleto, viejo, que sólo tiene interés a partir de cuartos. Todos estamos encantados de que haya equipos de otros países que no son equipos grandes, pero en esta situación económica... La temporada pasada los 12 clubes de la Superliga perdieron 650 millones, esta temporada dos o tres veces más. Entonces se nos ocurrió esto, empezando a inicios de temporada, no en febrero o marzo. Hicimos números, hablamos con las televisiones... Hay dinero para todos, para que no pierdan los grandes y para solidaridad del resto de equipos de España y también para la UEFA".

Ataques: "Nunca he visto una agrasevidad más grande del presidente de la UEFA y de algunos de clubes españoles. Parecía orquestado. Llevo 20 años en esto del fútbol y no he visto esta agresividad en la vida: insultos, amenazas... Como si hubiéramos matado el fútbol. Hemos estado trabajando en cómo ayudar a salvar el fútbol, porque hay que salvarlo. La gente se cree que no ha pasado nada, pero ha pasado mucho. El Madrid este año pasará de ingresar 950 millones a 600. No entiendo esa agresividad".

La salida de los ingleses: "Había alguien en el grupo inglés que no tenía mucho interés y eso pudo contagiar a otros, que con la edad que tienen quizá tenían más miedo. Ese club, que no voy a decir, firmó un acuerdo vinculante. Estoy convencido de que si no sale este proyecto saldrá otro".

Oposición: "Empezaron a hacer una campaña totalmente manipulada de que íbamos a acabar con las ligas nacionales. Hay gente que tiene privilegios que no quieren perder, a consta de arruinar a los clubes".

Sensaciones: "No ha sido peor momento. Llamaron los ingleses, nos reunimos y vieron que no iban a hacer eso si iba a parecer que estaban matando el fútbol".

Ceferin: "El modelo era viable sin los alemanes y los franceses. No quiero meterme con el presidente de la UEFA, pero tendría que haber venido, sentarnos... No les tiramos una bomba atómica. Quizá no lo hemos explicado bien, pero tampoco nos han dado la oportunidad. ¿Por qué? Porque no quieren".

