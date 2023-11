Florentino Pérez 'dispara' para todos lados: LaLiga, Tebas, la UEFA, el VAR, Laporta, 'caso Negreira'...

El presidente del Real Madrid habló en la Asamblea de socios compromisarios del club y no dejó tema sin tocar, atacando duramente a Tebas en especial.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, habló este sábado durante la Asamblea de compromisarios del club y arremetió duramente contra LaLiga presidida por Javier Tebas, además de disparar contra la UEFA por oponerse a la Superliga europea y contra el VAR, pidiendo al Gobierno que interfiera en el arbitraje. También, y en el último momento, habló del caso Negreira e hizo referencia al "madridismo sociológico" mencionado por Joan Laporta.

Estas son algunas de las declaraciones más destacadas de Florentino Pérez:

Duro ataque a la Liga:

El artículo sigue a continuación

"LaLiga y sus últimas actuaciones ante el Madrid son de tal gravedad que buscan atentar contra el patrimonio personal del club. Somos 100.000 socios y los sufrimos. Han intentado de todo. Primero, expropiarnos el 11% de nuestros derechos audiovisuales en 50 años y luego, cambiar la Ley del Depotre para inhabilitar a presidentes... y no hace falta tener mucha imaginación para saber a quién querían poner. La Audiencia Nacional ya ha declarado ilegales estas sanciones".

El VAR en España

"En España, la situación es aún más preocupante. No hablaré de la Federación, que atraviesa un proceso de regeneración en la cual confío para que recupere su prestigio y reputación. Asuntos tan importantes como la calidad del arbitraje y el VAR dependen de ellos. Nadie sabe quién traza las líneas del VAR o que frame se elige para ello. Esto es una constante y genera dudas. Confío en que actúe el Gobierno de España y adopte las medidas necesarias para regenerar, de una vez por todas, el estamento arbitral".

El acuerdo con CVC:

"Con CVC buscaron quitarnos durante medio siglo un 11% de nuestros derechos audiovisuales... sin que nos enteráramos. Nos dimos cuenta por la prensa y porque gente honrada nos informó. Esta operación era un gran negocio para su gestor y una desgracia para el fútbol. Real Madrid, Barcelona y Athletic nos negamos, señalamos que eso era ilegal. Y allí mismo informaron de cambios... que también son ilegales y lo señalamos, pese a no estar acogidos. La RFEF también se unió a nuestras demandas ante la ilegalidad, apuntando que quienes ascendiesen, por ejemplo, deberían dar ese 11%... ¡Sin haber cobrado nada, porque lo cobraron los clubes de antes! Es una lacra el CVC, lo señalo y lo señalaré siempre".

Lobby para perjudicar al club:

"LaLiga contactó con un lobby para expropiar el patrimonio del Madrid y dárselo a LaLiga. Y ya de paso, inhabilitarnos. Quiero agradecer a los partidos políticos, principalmente a los dos más grandes, por entendernos y no apoyar. Y eso, pese a la bochornosa amenaza de huelga patronal... ridículo el mensaje que se publicó en los partidos. Al final, tampoco fueron a la huelga".

Mensaje a los socios:

"Se atreven a quitarnos nuestro dinero, porque piensan que los socios no consideran que ese dinero es suyo. Y aquí vengo a decirles que ese dinero sí lo es. De todos y cada uno de ustedes. Insisto, los socios, en calidad de propietarios, debemos tener más capacidad para proteger al Real Madrid".

Caso Negreira

"Quiero ser breve porque debemos ser respetuosos con los tiempos de la justicia. No es normal que un club de fútbol haya pagado 8 millones durante 20 años al Vicepresidente del Comité de Árbitros. Fuimos admitidos como parte perjudicada. Es un caso de enorme gravedad y está dañando la imagen del fútbol español. No es lo adecuado intentar justificar algo tan grave intentando atacar a los perjudicados"

El futuro del fútbol:

"La Superliga ha estado sufriendo campañas constantes de manipulación, asegurando que nos queremos ir de las competiciones nacionales, lo cual es falso. Serían compatibles. Su único objetivo es fortalecer el fútbol europeo... y sin privilegios ni exclusiones. Basado en la meritocracia. El año que viene cambia la Champions, hacia un formato insólito, absurdo, sin sentido futbolístico. Sin partidos a ida y vuelta y con más encuentros. Absurdo".

La próxima sentencia europea

"Debemos abaratar el fútbol televisivo. Es un sinsentido cobrar más de 100 y hacer a la gente pagar el 10% del sueldo mínimo por verlo. Es absurdo. No pensar en los aficionados. Y, encima, para ofrecer cada vez un peor producto. El 21 de diciembre conoceremos el resultado del TJ del fútbol europeo sobre este asunto,. Confiamos en las 15 personas de la más alta sala que van a decidir el futuro de este deporte. El destino del fútbol".

Contra los clubes estado

"El fútbol sufre una crisis sin precedente, muy grave. O reaccionamos, o no sobrevivirá como lo conocemos ahora. El principal problema son una serie de gestores que no piensan en los aficionados. El fútbol europeo no pertenece a la UEFA y el español, al presidente de LaLiga. Por eso, la Superliga es más necesaria que nunca, ofrecería el mejor fútbol de clubes del mundo. Y exijo más normas al Fair Play Financiero, lo que algunos clubes incumplen sin consecuencia alguna. Esta situación no es estable, no puede serlo".