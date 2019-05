Florentino Pérez: "Ramos me dijo que tenía una oferta de China y le dije que no podía ser"

El mandatario de Real Madrid explico que el camero tenía una gran oferta y pidió la carta de libertad durante una reunión

Florentino Pérez pasó por los micrófonos de 'El Transistor' de Onda Cero y quiso dar su versión del 'caso Sergio Ramos'. En cualquier caso, Florentino confirmó que Sergio Ramos llegó con una oferta para irse del y fichar por un equipo de la Superliga de . El presidente explicó que "vino a verme y me dijo que tenía una oferta muy importante de China, pero que no podían pagar tránsfer. Yo le dije que esto no podía ser", comentó Florentino. El máximo mandatario blanco afirmó "es imposible que dejemos marchar gratis al capitán, porque además serían un precedente peligroso. Y ya está, eso fue todo, fue una conversación cordial", sentenció

El presidente madridista quiso matizar que Ramos es el jugador con el contrato más alto "por merecimiento", explicando que "antes era el de Cristiano Ronaldo. Y si el año que viene fichamos a Maradona, será el de Maradona. Pero ahora es el de Ramos. Tenemos un equilibrio salarial marcado por escalas. Nosotros no podemos hacer cosas raras con los salarios porque está controlado por la Liga". Después añadió que le tiene un cariño especial a Ramos "le quiero mucho y he hecho todo lo que he podido por él y si no he hecho más, es porque no he podido", apuntó.

Cuestionado sobre si existe un enfrentamiento entre el presidente y el capitán, Florentino manifestó: "Yo no escuché que Ramos me dijera eso de que le pagara y se va. Eso no es verdad. Las cosas se cuentan como se quieren contar. Cuando yo veo estas cosas en la prensa me sorprendo. Como me sorprendo cuando veo que sale la noticia de la oferta de Ramos. Se la da una importancia que no tiene", dijo.

Es decir, que Florentino Pérez confirmó que Ramos tenía una oferta de China, como avanzó La Sexta. Y que, escuchando al presidente, parece que, como apuntó Goal, la situación es delicada y compleja, pero no es ni mucho menos insalvable del todo, porque ambas partes se necesitan para seguir creciendo juntos.