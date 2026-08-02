Florentino, muy preocupado: Enrique Riquelme exige a Pérez seguir los pasos de Infantino

Enrique Riquelme, quien fue candidato a la presidencia del Real Madrid en las últimas elecciones, dirigió un mensaje a Florentino Pérez, presidente del club blanco.

Riquelme pidió, en un mensaje en las redes sociales, a Florentino Pérez que siga el ejemplo de Gianni Infantino, quien renunció a su proyecto de privatizar una parte del Mundial.

Según el diario "Marca", Riquelme se basó en información del diario Expansión, un periódico líder en la prensa económica de España, que reveló, bajo el titular "Infantino renuncia a su intención de crear una filial para comercializar el Mundial", que se trataba de una idea muy similar a la que baraja Florentino Pérez.

"La FIFA ha logrado rectificar la situación...", declaró así el excandidato a la presidencia del club en su publicación de Instagram.

Y añadió: "Algunos deberían tomar nota... no todo está a la venta". Un mensaje muy directo, dirigido a Florentino Pérez y a sus asesores más cercanos.

El proyecto del presidente del Real Madrid para atraer capital privado sigue en pie. Y aunque Florentino Pérez no reveló este proyecto durante la campaña electoral, consciente de que este asunto provocaría un amplio rechazo entre los socios del club, parece que la fórmula elegida (muy similar al proyecto de la FIFA) es la creación de una filial a la que se traspase el negocio del fútbol.

Pérez planea vender entre un 5 y un 10 por ciento de esta sociedad a uno o más inversores externos.

Después de que Florentino Pérez renunciara a la idea inicial de convertir el club en una entidad comercial, es consciente de que este nuevo modelo debe contar con la aprobación de los socios mediante un referéndum.

En principio, el primer fin de semana del mes de octubre podría ser la fecha elegida por Florentino para explicar este proyecto a los actuales propietarios del club.

Los sondeos internos indican que el presidente del Real Madrid teme una fuerte oposición a esta propuesta, considerada desestabilizadora para la historia del club, y todo apunta a un otoño cargado de tensiones.

Florentino Pérez está sumamente preocupado ante la posibilidad de enfrentarse a un rechazo total de su idea, como indican todos los indicios, y de que se vea obligado, al igual que Gianni Infantino, quien tuvo que enterrar su proyecto de forma repentina debido a la protesta absoluta y clamorosa contra su idea, a abortar este nuevo proyecto, como ya le ocurrió con la Superliga.