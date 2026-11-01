"Flojo sobre el terreno de juego": una ofensiva arrolladora acerca al Barcelona al "peor jugador de la Premier League"

El Manchester United atraviesa una temporada catastrófica, pues ocupa la 17ª posición en la Premier League tras conseguir una sola victoria y 4 empates en 9 jornadas.

Pero esa gran crisis abre la puerta a que otro club saque provecho: el Barcelona, cuyo camino se ha allanado para incorporar a un jugador del Manchester United en el próximo mercado invernal.

El diario "Mundo Deportivo" afirmó que el Barcelona no ha descartado fichar a un central durante el próximo periodo de transferencias invernal.

La cadena de lesiones en la línea defensiva ha vuelto a abrir la puerta a la búsqueda de defensas en el próximo mercado, y si la elección fuera puramente técnica, la opción preferida sería el croata Joško Gvardiol (24 años), jugador del Manchester City, y quizá el defensa italiano Alessandro Bastoni (26 años), jugador del Inter de Milán, pero las cosas se presentan difíciles en lo que respecta a estos jugadores.

Mientras tanto, la situación parece muy mala para Lisandro Martínez, el internacional argentino de 28 años del Manchester United, hasta el punto de que todos los indicios apuntan a su salida durante el periodo de transferencias invernal.

Tras haber recibido grandes elogios por su excelente control del balón, Lisandro está siendo objeto de duras críticas en Inglaterra en las últimas horas.

Su expulsión ante el Chelsea, por una extraña falta cometida contra Wesley Fofana durante un saque de esquina que también derivó en un penalti, fue la gota que colmó el vaso para los analistas y los seguidores.

Y con su contrato finalizando al término de la presente temporada, esta situación aumenta las especulaciones sobre su inminente salida. Tanto en Inglaterra como en los Países Bajos, la liga en la que Lisandro despuntó con el Ajax, en las últimas horas se habla de que ese destino ya era previsible.

El peor jugador de la Premier League

El diario The Guardian no dudó en criticar el nivel actual de Lisandro, al que calificó como "el peor jugador de la Premier League".

Y añadió: "Su papel de hombre fuerte le causó la expulsión con tarjeta roja después de que se le señalara un penalti con el que Cole Palmer anotó el gol de la victoria. Esto simboliza el declive del Manchester United bajo la dirección de la familia Glazer y de Sir Jim Ratcliffe".

Y agregó: "Martínez siempre ha criticado con dureza a sus superiores últimamente, pero este es un jugador que debería haber sido vendido hace mucho tiempo".

El diario The Athletic afirmó: "Lisandro Martínez es el peor jugador de la Premier League esta temporada. Es el principal responsable de los puntos que el Manchester United ha perdido en solo tres partidos. El descenso de su nivel es un enigma desconcertante. Esta situación no puede continuar. El Manchester United no puede depender de un jugador que provoca constantemente la pérdida de puntos con errores que parecen no importarle".

El diario The Telegraph describió cómo "no fue sorprendente que el entrenador Michael Carrick ni siquiera lo mirara cuando salió del campo. Protegió a Martínez hasta tal punto que muchos entrenadores lo habrían descartado, simplemente por alinearlo pese a sus duras críticas a la dirección del club".

Y añadió: "Martínez es un provocador artificial: fuerte ante el micrófono y débil sobre el terreno de juego".

El diario Manchester Evening News emitió una valoración similar, al afirmar: "Antes de esto, sus pases eran uno de sus puntos fuertes; cooperaba bien con el centro del campo para hacer avanzar el balón. Pero esta infracción, que derivó en su expulsión y en un penalti, fue ridícula. El United no tuvo ninguna opción después de eso".

Hasta ahora esta temporada, Lisandro ha disputado 10 partidos con un total de 763 minutos, lo que significa que el entrenador Carrick no se ha olvidado de él.

No obstante, el declive de la estrella argentina en el United no lo diferencia de muchos otros jugadores que fueron fichados con gran entusiasmo en Old Trafford: Lisandro llegó al United procedente del Ajax por 67 millones de euros en el verano de 2022.

Cabe recordar que el diario catalán Sport aseguró que el Barcelona busca un central, y que Lisandro representa una oportunidad en el mercado, pues Deco (el director deportivo) sigue de cerca los acontecimientos; pese a existir numerosas opciones, ninguna de ellas está al alcance desde el punto de vista económico.