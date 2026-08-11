Flick vuelve a recurrir al filial: ¿cuál es la situación de Hamza Abdelkarim?

El entrenador alemán Hansi Flick continuó apoyándose en los elementos del Barça Atlètic durante los preparativos del primer equipo, de cara al esperado partido amistoso frente al Basilea suizo el próximo domingo.

Según el diario español "Mundo Deportivo", los entrenamientos del equipo la mañana del martes en la Ciudad Deportiva Joan Gamper vivieron el regreso del defensa francés Jules Koundé tras finalizar su participación en el Mundial, ya que se incorporó al grupo con normalidad, mientras Flick mantuvo la política de recurrir a un gran número de jugadores del filial para cubrir la falta de efectivos en la plantilla.

Hamza Abdelkarim afianza su presencia

Lo llamativo fue la continuidad del joven delantero egipcio Hamza Abdelkarim en los entrenamientos del primer equipo por segundo día consecutivo, después de haber sido uno de los únicos cuatro jugadores que participaron en la sesión del lunes junto a los porteros Iker Rodríguez y Aron Yaakobishvili y el defensa Álvaro Cortés.

La reiterada convocatoria de Hamza refleja la confianza del cuerpo técnico en sus cualidades, y le brinda una oportunidad real de rodarse con el primer grupo antes del arranque de la temporada, ante la ausencia de varios nombres titulares.

La sesión del martes incluyó, junto a Hamza, a Xavi Espart, Ibrahima Toncará, Jordi Pesquer, Aureli Gorin, Brian Fariñas, Toni Márquez, Jofre Torrents, Guille Fernández y Toni Fernández.

El equipo había recuperado ayer los servicios de Joan García, Eric García y Anthony Gordon tras entrenarse por separado el domingo, mientras que el quinteto español Pedri, Pau Cubarsí, Dani Olmo, Lamine Yamal y Ferran Torres continúa fuera de los entrenamientos grupales, con la persistente incógnita sobre el futuro de Torres tras el rechazo por parte del Barcelona de una oferta inicial del Paris Saint-Germain por valor de 40 millones de euros.

Está previsto que el equipo continúe sus entrenamientos esta tarde para elevar la puesta a punto física, antes de viajar a Suiza para enfrentarse al Basilea en un amistoso el 16 de agosto en el estadio Saint-Jakob-Park.