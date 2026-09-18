Hansi Flick, técnico del Barcelona, afirmó que la concentración de su equipo debe centrarse por completo en el duelo ante el Sevilla mañana sábado, negándose a distraerse con la posibilidad de lograr la séptima victoria consecutiva o con el esperado derbi de Madrid del día siguiente.

El Barcelona visita al Sevilla en la séptima jornada de LaLiga española, en busca de un nuevo triunfo con el que mantener su arranque perfecto, antes de que las miradas se dirijan el domingo al derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid dentro de la misma jornada.

Cuando se le preguntó por la influencia del derbi en el partido ante el Sevilla, Flick dijo durante una rueda de prensa este viernes: "Para mí, lo más importante es que nos centremos en nosotros mismos. Queremos ganar, y ese es el trabajo que tenemos que hacer en Sevilla".

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"El Barcelona es diferente ahora"

A Flick se le preguntó por el impacto de la derrota del Barcelona por 1-4 ante el Sevilla en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán la temporada pasada, pero recalcó que su equipo actual se encuentra en una situación distinta.

Dijo, según recogió el diario "As": "Primero debo decir que creo que ahora estamos en un nivel diferente al que teníamos el año pasado".

No obstante, el técnico alemán advirtió del peligro de su rival, subrayando que el resultado del partido no estaría decidido antes de comenzar, y añadió: "Pero cada partido empieza con un 0-0, y el Sevilla, especialmente en su campo, ofrece muy buenos niveles".

Flick explicó que el Sevilla emplea un estilo defensivo basado en el marcaje individual y la presión directa, lo que exige a los jugadores del Barcelona rapidez en la circulación del balón y movimiento constante.

Dijo: "El Sevilla defiende hombre a hombre, y tratará de presionarnos en esas situaciones. Por eso será importante para nosotros jugar con confianza y sacar el balón hacia las bandas".

Y añadió: "Será importante controlar el partido y saber cómo hacerlo ante un equipo que depende mucho del marcaje individual. Tenemos que mover el balón con rapidez, especialmente en nuestro campo, e intentar llevarlo de un lado a otro".

Flick recalcó que la velocidad en la circulación del balón será una de las claves del Barcelona para superar la presión del anfitrión y generar espacios, en un partido en el que se espera que el Sevilla imponga un marcaje directo sobre los jugadores del conjunto catalán.

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