El alemán Hansi Flick, entrenador del Barcelona, habló sobre la situación de Raphinha y Frenkie de Jong antes del enfrentamiento ante el Real Betis, previsto para mañana sábado en LaLiga, y también se refirió a cómo gestionar los minutos de participación de Lamine Yamal.

Flick aseguró, en la conferencia de prensa cuyos detalles recogió "As", que Raphinha ya está disponible para jugar tras su regreso a los entrenamientos con el grupo, aunque insistió en la necesidad de manejar su vuelta con cautela y no precipitarse al darle un papel mayor del que permite su estado físico actual.

El técnico del Barcelona dijo, en respuesta a una pregunta sobre la posibilidad de que el extremo brasileño dispute algunos minutos ante el Betis: "Si le preguntas a él, dirá que está listo para ser titular, pero yo tengo que llevarlo paso a paso. Ha entrenado bien con el grupo y hay que gestionar su participación de la manera adecuada".

Y añadió: "La buena noticia es que estará disponible, y también Frenkie de Jong".

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Raphinha sufrió una lesión con la selección brasileña, por la que se ausentó de los partidos contra el Getafe en LaLiga y el Galatasaray en la Liga de Campeones, pero ya regresó a los entrenamientos de cara al duelo contra el Betis.

Flick: De Jong es un jugador de primer nivel

El entrenador alemán habló sobre el papel que puede desempeñar el centrocampista neerlandés en el encuentro ante el Real Betis, y se mostró satisfecho por su regreso, aunque señaló la necesidad de seguir su evolución física después de la lesión.

Flick dijo: "Frenkie es un jugador de primer nivel y estoy muy contento por su regreso. Tenemos que seguir su evolución, porque vuelve de una lesión, igual que Rodri. Estará listo para disputar algunos minutos mañana".

Sobre si podría situar al jugador neerlandés en el centro de la defensa, Flick comentó: "No lo hemos probado mucho en esa posición, se ha limitado más a los entrenamientos de cinco contra cinco. Está comprometido durante los entrenamientos y quiere demostrar lo bueno que es".

Y prosiguió: "Tenemos muchas opciones y, por supuesto, tengo que gestionarlas, y eso no es algo sencillo. La situación es buena, y cada jugador que empieza el partido como titular tiene que demostrar por qué merece jugar, así que nadie puede bajar el ritmo ni relajarse".

Las declaraciones de Flick apuntan a que De Jong podría volver de forma gradual al ritmo de competición, teniendo en cuenta su estado físico tras el periodo de ausencia.

¿Cómo gestiona Flick los minutos de Lamine Yamal?

Flick fue preguntado por cómo administrar los minutos de participación de Lamine Yamal, y explicó que no es sencillo, al tiempo que subrayó la importancia de lograr un equilibrio entre aprovechar las cualidades del joven jugador y mantener su puesta a punto.

El entrenador del Barcelona dijo: "No es fácil responder a esta pregunta. Tenemos que gestionar sus minutos, pero lo más importante es que disfrute jugando al fútbol, y eso es lo que hace".

El Barcelona se prepara para enfrentarse al Real Betis con el objetivo de mantener su racha de victorias en LaLiga, en medio de la expectación por la situación de los jugadores que vuelven de lesión, con Raphinha y De Jong a la cabeza, además del papel que se espera de Lamine Yamal.