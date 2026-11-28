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Los cuatro goles que el Barcelona le marcó al Sabah azerí no bastaron para que Hansi Flick se sintiera plenamente satisfecho. Incluso en una noche europea que terminó con una victoria holgada, el técnico alemán volvió a toparse con el problema que lo persigue desde que llegó al banquillo del conjunto azulgrana: la incapacidad de mantener la portería a cero.

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El enfado de Flick fue evidente durante el partido ante el Sabah, que terminó con victoria del Barcelona por 4-1 en Bakú, en la Liga de Campeones, después de que su equipo encajara un gol cuando ganaba por 4-0.

La reacción del técnico alemán no fue la habitual: se quitó el abrigo y lo lanzó contra el banquillo, una escena que reflejó hasta qué punto le había molestado el gol encajado por su equipo, pese a tener prácticamente asegurada una cómoda victoria.

Según el diario español «Mundo Deportivo», lo ocurrido en Bakú refleja uno de los problemas que más preocupan a Flick, sobre todo porque encajar goles se ha convertido en algo recurrente de lo que al Barcelona le cuesta librarse, incluso cuando domina y resuelve sus partidos con amplias diferencias.

Un dato alarmante persigue a Flick en su tercera temporada

Las cifras revelan el alcance de los problemas defensivos del Barcelona: el equipo solo ha logrado dejar la portería a cero en 5 de los 18 partidos oficiales que ha disputado en la temporada 2026-2027, un porcentaje que inquieta al cuerpo técnico teniendo en cuenta la ambición del club de pelear por todos los títulos.

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Más llamativo aún es que 3 de esos cinco partidos sin encajar llegaron en las cuatro primeras jornadas de LaLiga, ante el Elche, el Athletic Club y el Valencia.

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Sin embargo, la situación cambió claramente a partir de entonces. Desde el quinto partido, ante el Feyenoord, hasta el duelo contra el Sabah, el Barcelona solo ha conseguido impedir que sus rivales marcaran en dos encuentros, frente al Getafe y el Aston Villa.

El resto de rivales logró perforar la portería azulgrana, incluso en partidos que terminaron con resultados abultados a favor del Barcelona o en aquellos en los que el equipo perdió por una clara diferencia de goles, como ocurrió ante el Alavés.

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90 partidos de 135: la defensa no da tranquilidad a Flick

El problema no se limita a la temporada actual, sino que se extiende a todo el periodo de Flick al frente del banquillo del Barcelona. Desde su llegada en el verano de 2024, el equipo ha disputado bajo su dirección 135 partidos oficiales y ha encajado al menos un gol en 90 de ellos.

Según la estadística publicada por «Mundo Deportivo», el Barcelona no ha logrado mantener la portería a cero en casi dos tercios de los partidos, una cifra que pone de relieve un dilema defensivo al que el técnico alemán todavía no ha encontrado una solución definitiva.

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Los partidos en los que el equipo encajó goles se reparten así: 39 en la primera temporada, la 2024-2025, y 38 en la segunda, la 2025-2026. En el curso actual se repite el mismo guion, ya que su portería ha sido batida en 13 de los 18 partidos.

El número de partidos no es el único problema

Aunque las cifras parecen preocupantes, el Barcelona no encaja necesariamente muchos goles por partido. El problema de fondo es la frecuencia con la que le marcan, incluso cuando los rivales no generan gran peligro ni amenazan su portería de forma constante.

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En la primera temporada bajo la dirección de Flick, el equipo encajó 72 goles, una cifra que bajó a 63 en la segunda. Aun así, esos 72 goles encajados en su primera campaña representan el peor registro defensivo del equipo en al menos 18 años, según el diario español.

Así, el problema de Flick ya no se limita a errores individuales o a detalles de un partido concreto, sino que se ha convertido en una constante a lo largo de sus temporadas en el conjunto azulgrana. Mientras el Barcelona sigue ofreciendo un gran nivel ofensivo y sumando victorias, mantener la portería a cero sigue siendo un reto que el técnico alemán no ha logrado superar de forma estable.