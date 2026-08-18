Hansi Flick, entrenador del Barcelona, no ocultó su entusiasmo por la incorporación de la estrella española Rodri a las filas del conjunto catalán, al considerar que el nuevo jugador es capaz de aportar un salto de calidad al mediocampo y elevar el nivel de todos sus compañeros durante la próxima temporada.

Rodri se convirtió en jugador del Barcelona después de que el club anunciara la contratación del internacional español, quien ya empezó a aparecer en la web oficial de la entidad con el dorsal número 16.

Flick considera que Rodri posee todas las cualidades que lo convierten en un jugador excepcional en la posición de mediocentro defensivo.

El técnico alemán declaró, en unas palabras recogidas por el diario catalán "Sport": "Creo que quizás es el mejor jugador del 6. Sabe controlar el desarrollo del juego y también ofrece una gran ayuda a nivel defensivo".

Flick: Rodri elevará el nivel del equipo

Flick no se centró únicamente en la capacidad de Rodri para construir el juego y controlar el ritmo de los partidos, sino que también señaló uno de los puntos fuertes más destacados del jugador español, que es su superioridad en los duelos y las disputas aéreas.

El entrenador del Barcelona afirmó: "Los duelos aéreos son muy importantes para nosotros".

Flick considera que la influencia de Rodri no se limitará a su posición dentro del mediocampo, sino que se extenderá a todo el equipo, y añadió: "Por supuesto, su llegada elevará el nivel de cada jugador".

El técnico alemán confía en la gran experiencia de Rodri para ayudar a un grupo de jóvenes jugadores dentro del vestuario del Barcelona, especialmente ante la presencia de nombres como Pedri, Gavi, Fermín López y Marc Bernal.

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Un fichaje que llega en un momento delicado

La llegada de Rodri al Barcelona se produce en un periodo sumamente importante para el equipo, sobre todo tras la lesión que sufrió el neerlandés Frenkie de Jong, que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego durante varios meses.

La lesión de De Jong fue una de las razones que llevaron a Flick a buscar un centrocampista capaz de ocupar la posición de pivote con eficacia, antes de encontrar en Rodri las características que buscaba, gracias a su experiencia, su personalidad de líder y su capacidad para controlar el ritmo del juego y salir con el balón bajo presión.

Rodri llega al Barcelona con treinta años, cargado de un palmarés repleto de logros, entre ellos la Copa del Mundo, la Liga de Campeones y numerosos títulos de gran importancia, además de haber sido galardonado con el Balón de Oro en dos ocasiones, según los datos aportados.

Flick espera que el jugador español se convierta en uno de los pilares fundamentales de su proyecto en el Barcelona y que aporte al mediocampo más equilibrio, experiencia y fuerza.