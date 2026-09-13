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Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Traducido por

Flick reconoce: sobrevivimos; el primer gol fue culpa mía y este jugador no me sorprende

Levante vs Barcelona
Levante
Barcelona
Primera División
H. Flick
K. Adeyemi
España

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, expresó su satisfacción por la victoria sobre el Levante por 4-2 en la quinta jornada de LaLiga, aunque hizo una revisión crítica tanto a nivel individual como colectivo.

El diario Marca publicó las declaraciones de Flick durante la rueda de prensa, en la que afirmó: "Lo mejor del partido fue el comienzo. Sabíamos que no iba a ser un enfrentamiento fácil. No hay excusas".

Y continuó: "El primer gol fue culpa mía, quería esperar hasta el descanso para hacer los cambios y debería haberlos hecho antes".

Subrayó: "Tenemos que luchar y sobrevivir a partidos como este. Hay cosas que debemos mejorar y hablaremos de ellas. Pero estoy satisfecho con el resultado del partido. Hicieron una buena segunda mitad, pero estoy contento".

Señaló: "Analizaremos el partido, como hacemos siempre. Queremos ofrecer un mejor rendimiento en el próximo partido. En cada partido pasa lo mismo: si no das el 100% de tu nivel, pueden ocurrir cosas como estas. Pero sobrevivimos".

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Sobre el lanzamiento del penalti por parte de Yamal, comentó: "No tengo nada que ver en ese asunto; quien esté preparado que se encargue de ejecutarlo. La última vez fue Raphinha. Todos son capaces y están listos para lanzar el penalti".

Y continuó: "¿Ademi? Nos dio lo mejor de sí. Marcó el cuarto gol y decidió el partido. Lo que ofrece no me sorprende. Cuando está concentrado, es fantástico. Lo conozco desde hace años y sé lo que puede aportar. Es un jugador especial. No se relaja, sino que piensa en el siguiente pase".

Subrayó: "Gordon nos aporta mucho, controla el balón y mantiene la posesión, pero quiere marcar. Todavía es pronto. Lo hará sin duda. Los goleadores quieren marcar, pero estoy contento con lo que nos ofrece".

Sobre Espart, Flick dijo: "Está ofreciendo un buen rendimiento. Es bueno tanto en lo técnico como en lo táctico. Juega a un nivel excelente".

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