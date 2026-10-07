Hansi Flick, entrenador del Barcelona, recibió una buena noticia antes del próximo duelo ante el Getafe, luego de que el portero Joan García volviera a los entrenamientos grupales tras recuperarse de la lesión que lo apartó del partido contra el Sevilla.

Según informó el diario "Marca", el entrenamiento del Barcelona de este miércoles contó con la participación de García junto al resto de sus compañeros, con lo que la lista de lesionados del conjunto catalán se reduce progresivamente.

El guardameta sufrió un problema en la rodilla derecha durante el enfrentamiento ante el Racing el pasado 16 de septiembre, después de realizar un movimiento erróneo en la primera mitad, lo que le obligó a abandonar el terreno de juego en el descanso.

La lesión de García no fue grave, pero le impidió disputar la segunda mitad frente al Racing, además de ausentarse del encuentro ante el Sevilla en el estadio "Ramón Sánchez-Pizjuán", así como no ser convocado por Luis de la Fuente para participar con la selección de España.

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García es el portero titular en el que confía Flick, y con su regreso a los entrenamientos grupales, los indicios apuntan a que podría ser titular en la vuelta de LaLiga ante el Getafe, el sábado, en el partido que albergará el estadio "Spotify Camp Nou".

Raphinha continúa ausente

En cambio, el brasileño Raphinha no se ha incorporado todavía a los entrenamientos grupales, luego de regresar antes de tiempo de la concentración de su selección por una lesión en la parte posterior del muslo de su pierna derecha.

Asimismo, Frenkie de Jong, que volvió a los entrenamientos grupales ayer martes tras recuperarse de una lesión en la rodilla que lo mantuvo apartado de los terrenos de juego desde agosto, siguió trabajando con el grupo también hoy, aunque en una parte del entrenamiento.

La lista de lesionados del Barcelona sigue incluyendo a Roony y Andreas Christensen.

Regreso de los internacionales

El entrenamiento del Barcelona de hoy también contó con el regreso de varios jugadores internacionales, ya que Jules Koundé, João Cancelo, Marc Bernal, Xavi Espart y Hamza Abdelkarim participaron en la sesión bajo la dirección de Flick.

Se espera que el resto de los jugadores que participaron con sus selecciones, entre ellos los jugadores de la selección de España y Livakovic, se incorporen a los entrenamientos del Barcelona mañana jueves.

El entrenamiento del primer equipo también contó con la participación de Iker Rodríguez, jugador del filial.