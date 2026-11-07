Flick: Raphinha tomó la mejor decisión para el Barcelona y no pienso en el fichaje de Álvarez

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, elogió la decisión de renovar el contrato de la estrella brasileña Raphinha con el club catalán durante los últimos días.

Flick afirmó, en la rueda de prensa del partido entre el Barcelona y el Atlético de Madrid correspondiente a la jornada 12 de LaLiga: «¿La renovación del contrato de Raphinha? Es la mejor decisión para el Barcelona y para Raphinha. Estoy muy contento con ello, es un jugador magnífico y el capitán de nuestro equipo».

Al técnico alemán le preguntaron por Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, y respondió: «Es un jugador magnífico para mí, pero juega en el Atlético de Madrid, y yo debo centrarme en mi equipo».

Y concluyó: «¿Julián Álvarez es cosa del pasado? No me gusta hablar de jugadores que militan en otros clubes. Yo me centro en los jugadores de mi equipo, y estoy muy contento con la situación actual del equipo. Tenemos muchas opciones en la línea de ataque, y no pienso en ninguna otra cosa».

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Cabe recordar que Julián Álvarez fue la primera opción de Flick para reforzar el ataque con un nuevo fichaje el pasado verano, pero el Atlético se negó a permitir el traspaso del jugador al Barça.