¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Traducido por

Flick: Raphinha tomó la mejor decisión para el Barcelona y no pienso en el fichaje de Álvarez

H. Flick
Raphinha
Julián Álvarez
Atlético Madrid vs Barcelona
Atlético Madrid
Barcelona
Primera División
Alemania
Brasil
Argentina
España

No hay lugar para el arrepentimiento

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, elogió la decisión de renovar el contrato de la estrella brasileña Raphinha con el club catalán durante los últimos días.

Flick afirmó, en la rueda de prensa del partido entre el Barcelona y el Atlético de Madrid correspondiente a la jornada 12 de LaLiga: «¿La renovación del contrato de Raphinha? Es la mejor decisión para el Barcelona y para Raphinha. Estoy muy contento con ello, es un jugador magnífico y el capitán de nuestro equipo».

Al técnico alemán le preguntaron por Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, y respondió: «Es un jugador magnífico para mí, pero juega en el Atlético de Madrid, y yo debo centrarme en mi equipo».

Y concluyó: «¿Julián Álvarez es cosa del pasado? No me gusta hablar de jugadores que militan en otros clubes. Yo me centro en los jugadores de mi equipo, y estoy muy contento con la situación actual del equipo. Tenemos muchas opciones en la línea de ataque, y no pienso en ninguna otra cosa».

Próximos partidos
ATM

ATM

Primera División

08 nov 2026

BAR

BAR

Cabe recordar que Julián Álvarez fue la primera opción de Flick para reforzar el ataque con un nuevo fichaje el pasado verano, pero el Atlético se negó a permitir el traspaso del jugador al Barça.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google