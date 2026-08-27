Flick: Raphinha es perfecto y esta es la razón por la que Yamal jugó los 90 minutos

Hansi Flick, director técnico del Barcelona, evitó comentar el sorteo de su equipo en la Liga de Campeones, tras la victoria ante el Athletic Bilbao (2-0), la tarde de este jueves en el estadio Spotify Camp Nou, dentro de las competiciones de LaLiga.

Sobre el enfrentamiento con el Paris Saint-Germain, el Manchester City y el Aston Villa, Flick dijo en declaraciones a la prensa desde la zona mixta: "Tendremos tiempo para hablar de la Liga de Campeones, pero parece un grupo (de partidos) magnífico para ver buen fútbol".

Lee también

Mourinho sobre su regreso al Bernabéu: he cambiado después de todos estos años

Celebración oficial egipcia por la alianza histórica con el Barcelona

Y añadió el técnico alemán: "Sinceramente, cuando me mencionas estos nombres, sí, conozco al Paris Saint-Germain, y también conozco al Manchester City y al Aston Villa, pero ahora no tengo una idea completa, porque mi concentración estaba en el partido de hoy".

Y prosiguió: "Creo que tenemos tiempo suficiente durante los próximos días para hablar de eso, porque lo más importante para mí es que sepamos a quién nos enfrentaremos primero. Luego iremos paso a paso".

Yamal y Raphinha

Sobre el hecho de que Lamine Yamal disputara el partido completo ante el Bilbao, dijo Flick: "Creo que fue bueno para Lamine jugar los 90 minutos, porque en estas circunstancias seguimos también mejorando el aspecto físico. Esa era la idea de hoy".

Y agregó: "Y, por supuesto, pudisteis ver al final que todos los jugadores estaban muy agotados, pero eso es normal. Esto es el fútbol, y damos todo lo que tenemos".

Y en cuanto a que Raphinha marcara 3 goles en solo dos partidos como delantero centro, y sobre si es el mejor "9" que el Barça puede tener esta temporada, respondió Flick: "No lo sabemos. Para mí, lo importante es que, cuando tenemos un plan de juego como este y contamos con Raphinha como 9 o con cualquier otro jugador en esa posición, sigamos nuestro plan".

Y continuó: "Está rindiendo realmente bien; es magnífico, dinámico y muy útil para nosotros. Su intensidad, su carrera y su aportación en ese gol (el primero ante el Bilbao) son ideales para nosotros".

Podéis debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora".



