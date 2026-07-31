El Barcelona disputa hoy su primer partido amistoso durante su concentración en Inglaterra, cuando se enfrente al Birmingham City en el estadio de St Andrew's, en una prueba que verá el debut del alemán Karim Adeyemi con la camiseta del conjunto catalán.

El Birmingham City es uno de los clubes históricos del fútbol inglés y actualmente milita en la Championship inglesa.

Según el diario español "Mundo Deportivo", Karim Adeyemi, segundo fichaje del proyecto del Barcelona para la temporada 2026-2027, participará en uno de los dos onces que el entrenador Hansi Flick ha preparado para el encuentro.

Adeyemi disputa su primera participación tan solo una semana después de comenzar sus entrenamientos con el equipo, ya que el jugador fue presentado el 23 de julio, antes de realizar su primer entrenamiento sobre el terreno de juego en la Ciudad Deportiva el día 24 del mismo mes, tras varios días que pasó en el gimnasio, además de cuatro días adicionales de trabajo en St George's Park.

El entrenador alemán considera que el periodo que Adeyemi ha pasado en los entrenamientos es suficiente para empezar a adaptarse a la forma de jugar y al estilo catalán, de cara al inicio de la temporada oficial el 23 de agosto ante el Elche.

El partido ante el Birmingham City será el segundo enfrentamiento amistoso del Barcelona en la pretemporada, tras la victoria por 4-1 sobre el Europa.

Flick incluyó en la lista de la concentración en Inglaterra a 30 jugadores, entre ellos un gran número de elementos del Barcelona Atlètic, a la espera del regreso de los internacionales españoles coronados con la Copa del Mundo el 10 de agosto.

No participará Marc-André ter Stegen, que abandonará la concentración hoy para completar su traspaso en calidad de cesión al Ajax.

El entrenador se limitará a contar con los jugadores disponibles, ya que estará ausente del banquillo Raphinha, que regresó de sus vacaciones hace tan solo dos días, y Frenkie de Jong, que continúa recuperándose de una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha que sufrió durante la Copa del Mundo.

También estará ausente Alejandro Baldé, pese a su regreso a los entrenamientos grupales tras recuperarse de un pequeño problema en la espalda, ya que el cuerpo técnico no se arriesgará a hacerle jugar.

Se ausenta igualmente Fermín López, que continúa su programa de preparación física tras sufrir una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho, y espera regresar durante el Trofeo Joan Gamper el 19 de agosto.

Por el contrario, Ronald Araújo estará presente tras recuperarse de los problemas en el músculo de la pierna que le privaron de participar con la selección de Uruguay en la Copa del Mundo.





Una prueba para los jóvenes talentos

El partido amistoso será una oportunidad para probar la posibilidad de que algunos jugadores conserven un lugar en el primer equipo.

El encuentro será una prueba para conocer hasta qué punto Jofre Torrents es capaz de continuar en la posición de lateral, y si Espart tiene las cualidades suficientes para ser un sustituto de Jules Koundé o una buena opción para suplir la ausencia de Frenkie de Jong, junto a Brian Fariñas.

Flick también quiere evaluar al resto de los jugadores de la academia del Barcelona, y saber si el delantero egipcio Hamza Abdelkarim, que goza de la admiración de la dirección deportiva, representa una buena opción ofensiva, ya que su fuerza física y su capacidad para marcar goles serán otros de los atractivos del partido.

El entrenador alemán se centrará asimismo en los jugadores del primer equipo con experiencia, como Andreas Christensen, Marc Bernal, que jugará tras su ausencia en el primer partido, Marc Casadó y Gerard Martín.

La portería sigue siendo también motivo de interés, ante la competencia entre Kochen e Íker Rodríguez por reservar el puesto de tercer portero tras la marcha de Marc-André ter Stegen.