Hansi Flick, entrenador del Barcelona, habló sobre varios asuntos importantes antes del encuentro ante el Atlético de Madrid, previsto para mañana domingo en LaLiga, entre ellos la situación de Anthony Gordon y Jules Koundé, además de la disponibilidad del joven Fariñas para el esperado duelo.

Sobre el nivel de Anthony Gordon, Flick señaló, según recogió el diario español "As": "Nos aporta mucho con el balón. Lo conserva, mantiene la posesión y no comete errores fáciles, y en el último tercio puede ser un poco más egoísta en las situaciones de uno contra uno. Pero estuvo muy bien en los últimos partidos, subió su nivel y estoy contento con ello".

Sobre la situación de Jules Koundé, el técnico alemán explicó: "Esperábamos que volviera más rápido, pero tenemos que cuidarlo. Debemos seguir su evolución día a día. La cosa está tardando un poco más y esperamos verlo después del parón internacional".

Flick se refirió a la disponibilidad de Fariñas y a cómo se ha adaptado para jugar en la posición de lateral derecho, afirmando: "Nunca había jugado en esa posición, pero es un jugador muy bueno física, táctica y técnicamente. Es asombroso cómo La Masia forma a los jugadores, y en la banda derecha, junto a Lamine Yamal, hace un trabajo muy bueno".

Y añadió: "Está en un nivel que lo capacita para disputar un partido como el de mañana. Ante el Aston Villa ofreció un gran nivel y está listo para el partido de mañana".