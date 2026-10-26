En una noche en la que se dieron la vuelta todos los pronósticos, el Real Madrid asaltó el feudo de su eterno rival, el Camp Nou, y logró una valiosa y merecida victoria por 2-1, gracias a un doblete de su estrella francesa Kylian Mbappé, para llevarse el primer Clásico de la temporada y regresar con fuerza a la pelea por el título de LaLiga.

El triunfo no fue fruto de la casualidad, sino que llegó como resultado de tres claves decisivas reveladas por el equipo de análisis del el popular programa «El Larguero» de la emisora española Cadena SER: «la solidaridad, el equilibrio y el atrevimiento».

Esta victoria llegó para golpear a la afición del Barcelona, que celebraba antes del partido y consideraba a su equipo el claro favorito. Al respecto, el analista Antonio Romero comentó: «Los aficionados del Barcelona celebraban antes del partido, pero ganarle al Real Madrid en octubre requiere un gran esfuerzo».

Y añadió: «Además de la calidad, el trabajo colectivo y la definición decisiva, el Real Madrid ofreció un fútbol bonito, e incluso superó al Barcelona en algunos momentos. El Real Madrid ganó gracias a su cohesión y a la inclusión de jugadores de calidad técnica en el centro del campo».

Lo colectivo, el arma letal del Madrid

El analista Jesús Gallego coincidió con Romero, destacando el espíritu colectivo del que el Real Madrid careció durante mucho tiempo, y dijo: «El Real Madrid ganó el partido porque mostró equilibrio y solidaridad, que era de lo que el equipo adolecía. Defendieron todos, y eso quedó claro. Diomande defendió hoy más de lo que Vinicius ha defendido en toda la Liga».

Por su parte, Julio Pulido consideró que reducir la victoria únicamente al trabajo colectivo es injusto con el rendimiento técnico del equipo, y añadió: «El secreto de la victoria está en que ofrecieron un fútbol excelente e impidieron que el Barcelona hiciera un buen partido. Con Bernardo y Güler sobre el campo, su rendimiento mejora».

Y prosiguió: «Este equipo es más cohesionado y equilibrado cuando Vinicius no está. Mourinho debe sacar provecho de este partido, porque este es el camino idóneo para el futuro».

El Clásico de Mourinho: superioridad por el atrevimiento

Los analistas coincidieron en que este partido fue, por méritos propios, el partido del entrenador portugués José Mourinho, que superó tácticamente por completo al alemán Hansi Flick.

Romero dijo: «Mourinho superó a Flick y nos sorprendió a todos. Lo superó por completo», mientras que el analista Antón Meana añadió: «Hoy ganó en el Camp Nou sembrando la semilla de la duda en las cabezas de los jugadores del Barcelona. La conclusión es que este fue el Clásico de Mourinho. Lo ganó gracias a sus cambios, a su alineación y a su atrevimiento».

Flick pierde la batalla de la gestión del resultado

En cambio, los analistas del programa dirigieron duras críticas al entrenador del Barcelona, Hansi Flick, al considerar que fracasó en la gestión del guion del partido tras el empate, y que él mismo abrió la puerta al regreso del Real Madrid a la pelea.

El analista Jordi Martí dijo: «Casi todos consideraban al Barcelona el claro favorito, pero le faltó personalidad. Pedri, Rodri y Fermín perdieron muchos balones porque el Real Madrid hizo un gran esfuerzo y les complicó el partido. Hay que saber competir durante los noventa minutos».

Coincidió con él Lluís Flaquer, que dijo: «Parece que gestionar mejor los distintos escenarios del partido no forma parte del plan de Flick. Esto es lo que ocurre desde hace tres años. No se conformaron con dejar al Real Madrid a seis puntos, y ahora le han abierto la puerta para que regrese a la pelea por el título».

Y el analista Talavera añadió: «El Barcelona no fue el Barcelona que conocemos porque el Real Madrid no les permitió serlo. Cuando ves que no puedes ganar un partido, no lo pierdas. Flick no aprendió de sus errores; perdió el partido porque no supo mantener el empate».

Marcos López cerró el análisis asegurando: «Flick no sabe gestionar el resultado, y eso es una muestra de su falta de madurez. Ni Raphinha ni Lamine Yamal estuvieron a la altura de la responsabilidad».







