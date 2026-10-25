¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-PRESSERAFP
Abobakr El Mokadem
Traducido por

Flick lanza una última advertencia a sus jugadores y un comentario sorpresa sobre la ausencia de Courtois

Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
Primera División
H. Flick
T. Courtois
L. Yamal
España
Alemania
Bélgica

Lamine Yamal está firmando una temporada espectacular.

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, lanzó una última advertencia a sus jugadores minutos antes del inicio del partido ante el Real Madrid, esta noche en el clásico de LaLiga, en el estadio Camp Nou.

Flick declaró en su conversación con DAZN: "El Real Madrid es un gran equipo, pero nosotros también tenemos grandes posibilidades. Quiero ver al equipo concentrado".

Y añadió el entrenador del Barcelona: "Creo que los jugadores saben muy bien cómo gestionar el partido, y especialmente el clásico".

Agregó: "Hemos disputado muchos partidos similares contra el Real Madrid en los dos últimos años desde mi llegada, por lo que los jugadores tienen suficiente experiencia y saben lo que les espera".

Flick continuó: "Estoy tranquilo, y es fantástico ver que todo el mundo sigue este partido, pero debemos centrarnos en lo que tenemos que hacer sobre el terreno de juego".


Y prosiguió: "Lamine Yamal está haciendo una temporada extraordinaria. Muestra su compromiso y su mentalidad en cada sesión de entrenamiento, y es asombroso verlo. Espero que siga jugando siempre a este nivel".

Concluyó: "En cuanto a la ausencia de Courtois, sabemos que es uno de los mejores porteros del mundo, y lo demuestra en cada partido, pero nosotros también tenemos jugadores lesionados, y es algo con lo que debemos lidiar".

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google