Hansi Flick, entrenador del Barcelona, lanzó una última advertencia a sus jugadores minutos antes del inicio del partido ante el Real Madrid, esta noche en el clásico de LaLiga, en el estadio Camp Nou.

Flick declaró en su conversación con DAZN: "El Real Madrid es un gran equipo, pero nosotros también tenemos grandes posibilidades. Quiero ver al equipo concentrado".

Y añadió el entrenador del Barcelona: "Creo que los jugadores saben muy bien cómo gestionar el partido, y especialmente el clásico".

Agregó: "Hemos disputado muchos partidos similares contra el Real Madrid en los dos últimos años desde mi llegada, por lo que los jugadores tienen suficiente experiencia y saben lo que les espera".

Flick continuó: "Estoy tranquilo, y es fantástico ver que todo el mundo sigue este partido, pero debemos centrarnos en lo que tenemos que hacer sobre el terreno de juego".





Y prosiguió: "Lamine Yamal está haciendo una temporada extraordinaria. Muestra su compromiso y su mentalidad en cada sesión de entrenamiento, y es asombroso verlo. Espero que siga jugando siempre a este nivel".

Concluyó: "En cuanto a la ausencia de Courtois, sabemos que es uno de los mejores porteros del mundo, y lo demuestra en cada partido, pero nosotros también tenemos jugadores lesionados, y es algo con lo que debemos lidiar".