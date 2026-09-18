Flick: la estrella del Barcelona reconoció su error y recurriremos a la rotación en el ataque

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, alimentó el misterio sobre la identidad del portero titular que jugará ante el Sevilla, mañana sábado, en el estadio Sánchez-Pizjuán, en medio de la disyuntiva entre Wojciech Szczęsny y Dominik Livaković.

Flick dijo, en la rueda de prensa del partido, sobre el motivo del fichaje de un tercer portero este verano: "Creo que es importante tener calidad en esta posición. Cuando miras la primera temporada que hicimos con Szczęsny, en la que ganamos tres títulos, puedes darte cuenta de que en realidad es un gran portero, y Livaković también es un buen portero, y por eso se unió a nosotros".

Al técnico alemán se le preguntó: "¿De quién fue la decisión de dar descanso a Joan García?", y respondió: "Siempre tomamos las decisiones juntos. No es algo grave, pero hablamos con los médicos y con el jugador, y en este caso la decisión fue darle descanso".

Al ser preguntado sobre si Szczęsny jugará de titular mañana o si contará con Livaković, Flick dijo: "Nosotros nunca hablamos de lo que hacemos como entrenadores. Esperad para ver lo que pasa".

Y sobre su conversación con Szczęsny tras el último partido y las diferencias entre él y Livaković, el técnico alemán dijo: "Ya lo dije después del partido, todo el mundo comete errores y él cometió un error. Hablé con él y reconoció que se había equivocado. Szczęsny conoce nuestra filosofía y cómo jugamos, mientras que Livaković se está adaptando a nuestra manera de jugar, pero está listo para jugar y eso es lo mejor para el equipo, que todos estén preparados".

Sobre su temor a que los jugadores regresen lesionados tras el parón internacional, Flick declaró: "Primero, tenemos que jugar el sábado, luego llega el parón en el que muchos jugadores se incorporarán a sus selecciones nacionales. No puedo decir si un parón tan largo de esta manera es algo bueno o no, porque esas decisiones no dependen de mí. Yo confío en los jugadores que se marchan y en los entrenadores de allí, y cuando regresen tendremos tiempo para preparar el partido ante el Getafe".

En respuesta a una pregunta sobre las rotaciones y la posibilidad de que Gabriel Jesus juegue de titular, Flick dijo: "Ya veremos, es normal que rotemos a los jugadores".

Y sobre el ambiente del vestuario y que sea una de las razones de esta evolución, Flick dijo: "No se trata solo de mí, sino del cuerpo técnico y de los jugadores. Es cierto, hay una energía positiva y eso es algo bueno. Tenemos que dar apoyo a los jugadores y estar cerca de ellos. Para mí, debemos construir un buen entorno para que los jugadores se recuperen después de cada partido y el equipo ofrezca el rendimiento requerido, y tenemos que centrarnos en eso. Debemos buscar soluciones porque hemos estudiado la situación".



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