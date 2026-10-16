El alemán Hansi Flick, entrenador del Barcelona, mostró su admiración por el nivel que está ofreciendo el marroquí Abde Ezzalzouli, extremo del Real Betis, y elogió sus cualidades individuales y su confianza en los duelos directos, antes del esperado enfrentamiento entre ambos equipos mañana sábado, en el marco de la Liga española.

Flick, durante la conferencia de prensa previa al partido y según el diario español "Sport", señaló que Ezzalzouli es un jugador con un gran potencial, y confirmó que le gusta su estilo de juego y su capacidad para marcar diferencias en el último tercio ofensivo.

El técnico alemán añadió: "Lo que veo en él me impresiona. Es un jugador magnífico, me gusta su manera de jugar al fútbol y la confianza con la que encara a los rivales en el uno contra uno en el último tercio del campo. Además, es capaz de marcar, y eso es algo que impresiona".

Flick evitó extenderse al hablar de un jugador que pertenece a otro equipo, pero insistió en el destacado nivel que está mostrando el extremo marroquí, al afirmar que posee grandes cualidades, en un elogio que refleja su valoración de la evolución que ha experimentado el rendimiento de Ezzalzouli en el último periodo.

Ezzalzouli vive una etapa destacada con la camiseta del Real Betis, después de lograr captar las miradas gracias a su velocidad, su habilidad en el regate y su capacidad para amenazar la portería rival. Su gol ante el Oporto en la Liga de Campeones fue una de las pruebas más claras de su peligro ofensivo.

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El elogio de Flick cobra una relevancia añadida antes del enfrentamiento entre el Barcelona y el Betis, ya que el conjunto catalán se prepara para una prueba complicada frente a un rival que ofrece buenos registros esta temporada, mientras que Ezzalzouli aspira a mantener su buen momento y demostrar su capacidad para influir ante uno de los clubes más destacados de la Liga española.