Compartir Sigue a GOAL en Google

En un paso que confirma que el Barcelona empieza a recoger los frutos de su política de paciencia con los jóvenes talentos, el club catalán ha alcanzado un acuerdo verbal con el lateral derecho Brian Fariñas para ampliar su contrato hasta junio de 2031. Es una clara recompensa para un futbolista que esperó su oportunidad con calma, la aprovechó cuando llegó y deslumbró al entrenador Hansi Flick con su rendimiento y su trabajo diario.

Anuncios

Fariñas se ha convertido en un jugador fijo del primer equipo desde agosto, y el director deportivo Deco tenía especial interés en asegurar su continuidad más allá de 2028, año en el que expiraba su contrato actual con el Barcelona, según informa la emisora española «Cadena SER».

No se espera que esta ampliación tenga un gran impacto en el límite salarial del club. Se trata más bien de una recompensa y un reconocimiento a la evolución del jugador, además de un mensaje claro de la directiva: quien se esfuerza y tiene paciencia acabará teniendo su oportunidad en el Camp Nou.

El lateral derecho, natural de Benicarló, esperó mucho tiempo su oportunidad y, cuando se presentó, la aprovechó de la mejor manera posible. No debutó con el primer equipo hasta hace tres semanas, ante las bajas por lesión de Jules Koundé, Eric García y Xavi Espart, lo que le permitió jugar como lateral derecho.

Es una posición que Flick ya había hablado con él durante la pretemporada. El técnico alemán lo fue preparando para ese papel y lo siguió de cerca en los entrenamientos antes de darle la oportunidad completa en partidos oficiales.

Anuncios Anuncios

Desde su debut, Fariñas ha disputado 136 minutos en la Liga repartidos en dos partidos: jugó el encuentro completo, los 90 minutos, contra el Alavés, y la primera parte ante el Atlético de Madrid. Además, sumó 82 minutos en la Liga de Campeones frente al Aston Villa, con una actuación sólida que se ganó los elogios de todos.

Related Topics

Primera División Partidos Athletic Club vs Espanyol DAZN Míralo en directo en DAZN LaLiga TV Bar HD

Sevilla vs Real Betis DAZN Míralo en directo en DAZN Movistar+



Pero la confianza del Barcelona en Fariñas no se limita únicamente a los minutos disputados. Según fuentes cercanas al club, el jugador se ha ganado la admiración de Flick día a día.

Desde el principio, el técnico alemán quedó impresionado por sus cualidades técnicas y tácticas, y valora especialmente la forma en que esperó su oportunidad: con constancia, paciencia y sensatez.

Anuncios

Este último aspecto es fundamental para Flick, que considera imprescindible que los jugadores sepan esperar su momento y estén preparados cuando llegue.

Y eso es exactamente lo que ha hecho el jugador, que respondió cuando el equipo lo necesitó. Ahora el Barcelona quiere premiar ese progreso con la ampliación de su contrato hasta 2031.

Anuncios

Muchos dentro del club ven en Fariñas el modelo ideal de jugador de La Masia: alguien que no se queja de estar en el banquillo ni pide salir a la primera oportunidad, sino que trabaja en silencio y confía en que su esfuerzo acabará siendo reconocido.

Este paso llega en un momento delicado para el Barcelona, que sufre lesiones recurrentes en la defensa y busca soluciones dentro del club en lugar de recurrir al mercado de fichajes y desembolsar grandes cantidades.

Anuncios

Con la renovación de Fariñas, el Barcelona garantiza la continuidad de uno de los talentos emergentes más destacados en el lateral derecho y ofrece a Flick una opción adicional de peso para los grandes partidos, tanto en la Liga como en la Liga de Campeones.

La pregunta ahora es: ¿seguirá Fariñas con su rápida progresión hasta asentarse como titular indiscutible en el Barcelona, incluso tras el regreso de los lesionados, o esta renovación será solo el comienzo de una historia de éxito aún mayor en los próximos años?