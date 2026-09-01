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FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-RAYO VALLECANOAFP
Hussein Hamdy

Traducido por

Flick: hemos cerrado un fichaje de primer nivel y descarto esta cuestión en el mercado

H. Flick
Raphinha
A. Gordon
Barcelona
Primera División
K. Adeyemi
Alemania
Brasil
Inglaterra
España

La emoción de los últimos momentos

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, expresó su enorme satisfacción por la amplia victoria que logró su equipo ante el Rayo Vallecano por (5-2), en el partido disputado el lunes en el estadio "Spotify Camp Nou" correspondiente a la tercera jornada, señalando que este triunfo asegura la continuidad del equipo en lo más alto de la clasificación.

Según el diario español "Marca", Flick habló sobre la primera parte, diciendo: "En la primera parte jugamos de maravilla, y tuvimos una buena reacción tras recibir el gol, algo que podía llegar a suceder".

Sobre el control del desarrollo del juego, el entrenador del Barcelona aclaró: "En nuestro estadio debemos controlar mejor el partido y tener una mayor posesión del balón. Es nuestra mentalidad y la mentalidad de algunos jugadores lanzarse y atacar, pero en ocasiones es necesario bajar el ritmo de juego".

Acerca del papel de Rodri, Flick dijo: "Está aquí para controlar el partido en algunos momentos, y tiene que mejorar porque lleva con nosotros solo unos pocos días. Debemos imponer un mayor control porque el rival es muy fuerte y cuenta con muchos jugadores que saben aprovechar los espacios, además de ser destacados en las jugadas a balón parado".

Sobre la incorporación de Gabriel Jesus, el técnico alemán elogió al jugador diciendo: "Gabriel es un delantero de alto nivel, y puede aportarnos mucho. Venía de una lesión, y creo que está bien. Hablé con él esta tarde y estaba sorprendido. Me gusta su estilo y su forma de jugar, encaja en nuestra manera de jugar, es un fichaje magnífico y un excelente trabajo de Deco".

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En cuanto a los objetivos, Flick recalcó: "Lo más importante es sumar los tres puntos, hemos empezado bien la temporada. Jugamos una excelente primera parte ante el Rayo Vallecano, y reaccionamos bien tras el primer gol. Tenemos que mejorar en algunas fases, ya que nuestro estilo requiere recuperar el balón, y la recuperación es más fácil cuando tenemos la pelota en nuestro poder".

Sobre el mercado de fichajes, el entrenador del conjunto blaugrana comentó: "No sé si habrá más movimientos o no. No lo creo, pero veremos qué sucede, y descarto que ocurra algo nuevo".

Sobre el rendimiento de Raphinha, Flick afirmó: "Por supuesto que esperaba este rendimiento de él, es un jugador de clase mundial, y siempre lo quiero en mi equipo, y que lleve el brazalete de capitán es algo bueno para él. Hoy sucedieron muchas cosas que me hicieron feliz, algunos jugadores han llegado recientemente y están ofreciendo grandes niveles, además de que el espíritu de equipo es fantástico. Tenemos que mejorar en algunas situaciones y lo haremos".

En lo que respecta a Lamine Yamal, el director técnico mostró su admiración diciendo: "Creo que siempre quiere mejorar, y puede hacerlo. Estoy muy contento con él, y su forma de jugar es algo asombroso, ofrece niveles fuera de lo común".

Flick también se refirió a Gordon, donde dijo: "Es muy rápido y tiene un buen control del balón, y hoy dio dos pases decisivos. Su presencia junto a Karim, Rafa y Lamine nos aporta una gran velocidad, y estoy muy contento con lo que ofrece".

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