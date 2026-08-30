Hansi Flick, entrenador del Barcelona, se pronunció sobre la situación del delantero egipcio Hamza Abdelkarim en cuanto a su participación en los partidos con el Barça durante la presente temporada.

Hamza Abdelkarim brilló de forma notable con el primer equipo del Barcelona durante la pretemporada, aunque no ha jugado ni un solo minuto en los dos primeros partidos del Barça en LaLiga.

Flick declaró, en la rueda de prensa previa al partido ante el Rayo Vallecano en la liga española: "¿Es Raphinha actualmente el mejor para ocupar la posición de delantero centro puro? Como delantero, debe iniciar la presión, y lo hace muy bien. Todo el mundo sabe que es un líder y es consciente de su importancia. Además, también es efectivo de cara a la portería. Y hay otros jugadores como Fermín que también pueden hacerlo".

A Flick se le preguntó: "¿Por qué Hamza no juega mucho?", y el técnico alemán respondió: "No es sencillo. Siempre pensamos en dar oportunidades a quien se las merece, y él se las merece por sus magníficos entrenamientos, además de que tiene la mentalidad adecuada".

Y añadió: "Hamza merece jugar y lo hará de hecho. Le daremos minutos para que pueda mostrar lo que es capaz de hacer en un partido de liga. Su caso es parecido al de Bryan Fariñas, que me ha sorprendido mucho y posee un gran talento y una posición del cien por cien, pero necesita minutos".



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