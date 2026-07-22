Un informe periodístico ha revelado la tensión en la relación entre el alemán Hansi Flick, director técnico del Barcelona, y el centrocampista neerlandés Frenkie de Jong, en medio de los acontecimientos que se produjeron al final de la temporada pasada.

El periodista español especializado en noticias del Barcelona, Gerard Romero, señaló este miércoles que Flick perdió por completo la confianza en De Jong, apuntando a que la crisis alcanzó su punto álgido durante la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, cuando el Barça se despidió del torneo a manos del Atlético de Madrid.

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Romero añadió que Flick quería que De Jong fuera titular en el partido de vuelta, después de que el jugador obtuviera el alta médica para participar, pero el internacional neerlandés se negó para evitar el riesgo, lo que provocó una disputa entre ambas partes.

Indicó que De Jong busca una salida del Barça, especialmente porque la relación entre él y Flick se ha vuelto muy tensa.

Cabe recordar que el centrocampista del conjunto blaugrana sufre una fuerte lesión en la rodilla, que se produjo durante su participación con los Países Bajos en el Mundial 2026, y estudia la opción de pasar por el quirófano, aunque aplaza la decisión a la espera de lo que revelen los acontecimientos sobre su futuro.