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FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Traducido por

Flick explica la solidez defensiva del Barcelona ante el Aston Villa y revela los entresijos del cambio de Raphinha

Barcelona vs Aston Villa
Barcelona
Aston Villa
Liga de Campeones
H. Flick
Raphinha
F. de Jong
España
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Alemania
Brasil
Países Bajos

El entrenador alemán explica la filosofía del Barça

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El alemán Hansi Flick, entrenador del Barcelona, se mostró satisfecho con el rendimiento de su equipo en la victoria (3-0) ante el Aston Villa, en el estadio "Camp Nou", la noche del martes, en la cuarta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa.

Flick declaró en la rueda de prensa posterior al partido: "El Aston Villa es un gran equipo. Defendimos bien y estamos contentos con nuestro rendimiento defensivo. Mantuvimos la portería a cero y la línea defensiva jugó a un nivel asombroso; lo defendieron todo. Y lo mismo hizo Joan García".

Y añadió, según recogió el diario "Mundo Deportivo": "No se trata de cometer errores o de perder, sino de cómo reaccionas. El siguiente paso es siempre lo más importante".

Prosiguió: "Tenemos que seguir trabajando; el rendimiento de todos fue excelente. El espacio entre líneas era estrecho, estuvimos compactos y defendimos bien cerca de nuestra portería... Fue asombroso".

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Flick explicó: "Queríamos presionarlos, obligarlos a cometer errores, y de ahí llegaron los goles. Esta es nuestra forma de jugar, esta es nuestra filosofía. La victoria era importante. Puedes ver que tenemos confianza tanto con el balón como sin él".

Por otra parte, Flick celebró el regreso del neerlandés Frenkie de Jong, afirmando: "Es muy importante que haya vuelto. Está rindiendo bien, y se puede notar en los entrenamientos. Su condición física todavía no ha alcanzado su máximo nivel, y eso es normal. Tenemos que gestionarlo de forma gradual. Queremos contar con mucho talento en cada posición, y con su presencia lo tenemos en dos posiciones".

En otro orden de cosas, el brasileño Raphinha dio muestras de dolor al ser sustituido, pero Flick aclaró que ello no tenía relación con el cambio.

Y añadió: "A Raphinha le afectó lo que ocurrió en Tenerife (la muerte del delantero Jesús de Miguel), como nos afectó a todos. Enviamos nuestro más sentido pésame a su familia, al club y a la afición por esta tragedia. Creo que este asunto afectó a Raphinha personalmente".

Prosiguió: "Todos piensan que estaba enfadado con él y por eso decidí sustituirlo, pero no es así. Lo que quiero decir y lo que siento es que no siempre es fácil dejar todo a un lado y ceñirse al plan; somos seres humanos, y estas cosas nos afectan".

En cuanto al rendimiento del brasileño sobre el terreno de juego, señaló que "atraviesa un buen momento en cuanto a nivel".

Concluyó diciendo: "Si vuelve del parón en buen estado de salud, será fantástico para nosotros y también para él. Estoy muy contento por él y le deseo lo mejor, y será algo estupendo para nosotros también".

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