El alemán Hansi Flick, entrenador del Barcelona, confirmó la dificultad del enfrentamiento ante el Racing de Santander, previsto para mañana miércoles, en la sexta jornada de la competición de la Liga española.

Según el diario español "Marca", Flick habló sobre cómo gestionar los esfuerzos de los integrantes del equipo en medio del parón internacional, señalando: "Estas son cosas que no puedo cambiar, lo han organizado todo después de un Mundial largo, y esto era necesario, pero para el club no es la mejor opción. Debemos ser sinceros y aceptar la situación, ellos tomaron esta decisión y nosotros tenemos que aceptarla".

Y sobre la elección del estadio "Spotify Camp Nou" para acoger la final de la Liga de Campeones de Europa en 2029, el entrenador del Blaugrana declaró: "Nuestro sueño es ganar la Liga de Campeones antes de esa fecha. Nos comunicaron esta noticia y son buenas noticias para el club, y este estadio, cuando esté terminada su construcción, será impresionante".

Y en cuanto a la posibilidad de que el técnico alemán esté al frente de la dirección técnica del equipo en esa final, Flick dijo: "Estaré presente al 100% con seguridad, ya sea como entrenador o como aficionado, y veremos qué sucede, pues nadie sabe qué puede ocurrir en el futuro y en el fútbol todo es posible. Actualmente disfruto de estar en el Barcelona y de dirigir al equipo, pero nadie sabe qué puede pasar".

Flick comentó sobre sus declaraciones anteriores del año pasado, cuando dijo que "el ego mata el éxito", explicando: "Estamos completamente concentrados, y no puedes ganar los títulos hoy, solo puedes conseguirlos cuando llegue su momento, y esta es nuestra mentalidad. En este momento está en nuestras manos hacer el esfuerzo cada día y los resultados vendrán después, y nosotros nos centramos en eso. Todo el mundo sabe que si ganas el Balón de Oro o títulos colectivos, los títulos colectivos son los más importantes para mí".

Y sobre la situación del jugador Gavi con el equipo, el entrenador del Barcelona subrayó: "Todos los jugadores son importantes para nosotros, y cada jugador que tenemos en la plantilla es muy importante y necesitamos a todos. Gavi tiene una gran ambición y quiere jugar siempre, participó en el primer partido y luego sufrió una lesión y regresó después. El equipo va bien actualmente, pero necesitamos a todos, y lo más importante es que todos sepan que los necesitamos y que sean positivos. Él se entrena bien y eso es lo que quiero ver de él".

Y sobre la búsqueda de conseguir la séptima victoria consecutiva, Flick concluyó sus declaraciones diciendo: "Lo que queremos es ganar los partidos y cosechar la victoria en cada encuentro, pero no pensamos en otras cosas más que en el partido de mañana únicamente. Mañana nos espera un partido importante en nuestro estadio ante un rival que ofrece un rendimiento muy bueno, y es admirable ver cómo juegan y la valentía que muestran, pues atacan siempre en profundidad y en los espacios. No será un partido fácil y necesitamos que todos estén en su máxima concentración para demostrar que somos los mejores".



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