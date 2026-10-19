Las dudas rodean la disponibilidad de Gerard Martín, defensa del Barcelona, para disputar el enfrentamiento ante el Paris Saint-Germain, previsto para el martes, dentro de la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League.

Esto se produce en medio de la persistencia de la inflamación en el tobillo del jugador tras sufrir un fuerte pisotón durante el partido ante el Real Betis el pasado fin de semana.

Según el diario español «Sport», las pruebas médicas descartaron que Gerard Martín sufriera cualquier lesión estructural, pero revelaron la persistencia de la inflamación en el tobillo, pese a no existir daños internos.

Se espera que la situación del jugador respecto a ser titular o incorporarse a la convocatoria del partido se defina en el último momento.

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Hans Flick afronta un complejo reto táctico antes del esperado enfrentamiento en la capital francesa, en medio de las carencias numéricas que sufre la línea defensiva del Barcelona por las ausencias de Eric García, Jules Koundé y Andreas Christensen.

Estas ausencias han dejado las opciones defensivas disponibles para el primer equipo reducidas a tan solo cinco jugadores, lo que llevó al cuerpo técnico a convocar a Álex Campos, prometedor central del Barcelona Atlètic y natural de Aitona, que figura por primera vez en una convocatoria oficial del equipo.

La decisión final sobre la participación de Gerard Martín se determinará a partir de una valoración conjunta entre el cuerpo médico, el cuerpo técnico y el propio jugador, con la necesidad de estudiar los riesgos a corto y medio plazo. Eric García estará ausente de los terrenos de juego durante el próximo mes, mientras que las opciones de que Jules Koundé llegue al partido del Clásico del próximo domingo parecen muy escasas, lo que aumenta la importancia de preservar las opciones defensivas disponibles.

En estas circunstancias, el Barcelona debe estudiar hasta qué punto merece la pena arriesgar con la presencia del jugador en esta fase temprana de la Champions League, ya que las presiones relacionadas con sellar la clasificación todavía no son apremiantes, lo que concede al cuerpo técnico la oportunidad de evaluar la situación con calma antes de tomar la decisión final.

Por otro lado, Gerard Martín cuenta con un destacado historial en cuanto a disponibilidad física, ya que no ha sufrido ninguna lesión muscular ni articular a lo largo de las cuatro temporadas en las que ha vestido la camiseta del Barcelona, entre el filial y el primer equipo.

La única lesión que padeció anteriormente se limitó a un problema en la muñeca durante su etapa con la selección española sub-21.

El defensa del Barcelona es un ejemplo de futbolista que se preocupa por cuidar su cuerpo y respeta la disciplina física exigida al más alto nivel. Asimismo, su gran evolución en un corto periodo de tiempo refleja el progreso que ha logrado, además de la destacada posición de la que goza con Hans Flick.



