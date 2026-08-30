Hansi Flick, entrenador del Barcelona, expresó su satisfacción con la plantilla que tiene actualmente, señalando al mismo tiempo que el director deportivo Deco continúa trabajando para mejorar el plantel del equipo.

Flick declaró, en la rueda de prensa previa al enfrentamiento ante el Rayo Vallecano en LaLiga: "Estoy muy contento con el mercado, y Deco sigue trabajando en los fichajes, pero no tenemos ninguna presión; ha hecho un trabajo estupendo y la calidad en los entrenamientos es buena. No sé qué más podríamos pedir, la sensación general es positiva y excelente".

Sobre la competencia en la portería y la posibilidad de que Dominik Livakovic participe como segundo portero en lugar de Wojciech Szczesny, el técnico del conjunto catalán afirmó: "Estamos contentos con Szczesny, y contamos con porteros con gran experiencia; para nosotros está claro que Livakovic representa una apuesta de futuro".

Respecto a la situación de Frenkie de Jong y el descarte de que se someta a una intervención quirúrgica, el entrenador del Barça comentó: "Es importante que vaya paso a paso y día a día. Trabaja cada día y tenemos por delante una temporada larga con muchos partidos, y estoy contento de tenerlo porque necesitamos su calidad para lograr nuestros objetivos. No es fácil gestionar esto ni para mí ni para los jugadores, pues hay que gestionar los minutos; todos quieren jugar, y el equipo es lo más importante, y por supuesto también el club".

En cuanto al papel que se espera del joven jugador Bernal, el técnico del conjunto catalán explicó: "Cuando llegó estaba claro que iba a entrenar con nosotros y jugar con el filial. Tiene un gran potencial y ofrece niveles muy buenos, y mejorará aún más".

Sobre su seguimiento de las campañas que reclaman el Balón de Oro para jugadores del Barça, el entrenador del Barcelona afirmó: "No es mi trabajo hacer campañas, ya es bastante complicado, y hay jugadores excelentes en mi equipo, pero no soy partidario de estas cosas. Lo más importante es el equipo, y si ofrecemos un buen rendimiento, las posibilidades de conseguir premios individuales serán mucho mayores".

Al ser preguntado por la capacidad de la plantilla para conquistar todos los títulos, incluida la Liga de Campeones de Europa, el entrenador del Barça dijo: "Jugamos bien y atravesamos un excelente momento futbolístico, pero lo que de verdad importa es cómo jugamos como un solo equipo, y si los jugadores están conectados entre sí y hay buen ambiente, mejor. El ambiente es realmente magnífico y debemos mantener este entusiasmo y esta concentración".

Sobre la disponibilidad de Rodri para participar como titular, el entrenador del Barça dijo: "Ha sufrido algunas molestias leves en los últimos días, pero ahora está mejor y ha entrenado bien; su estado parece alentador, y veremos qué hacemos mañana".

Y sobre si Lamine Yamal está más feliz en este momento, el entrenador del Barcelona concluyó sus declaraciones diciendo: "Por supuesto, siempre es bueno que sonría; yo mismo no sonrío todos los días, y todos se preocupan por él, pero disputó el Mundial tras recuperarse de la lesión, y está entrenando bien. El primer partido no fue de sus mejores encuentros, pero estuve contento con lo que nos ofreció, y ahora ha disputado 90 minutos completos, lo cual es bueno para él; su entrenamiento de hoy fue excelente y debemos apoyarlo".



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