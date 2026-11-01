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Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Traducido por

Flick, detrás del cambio de planes del Barcelona en el fichaje de Adeyemi, y la estrella alemana responde con rapidez

Fichajes
K. Adeyemi
H. Flick
Barcelona vs Alavés
Barcelona
Alavés
Primera División
Alemania
España

Una opción diferente para la banda izquierda

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Un informe periodístico español reveló este domingo que se adelantó la fecha del traspaso de Karim Adeyemi al Barcelona durante el mercado de fichajes de verano, de modo que se produjo un año completo antes de la fecha prevista.

Según el diario español "Sport", el Barcelona seguía de cerca la evolución del nivel del extremo internacional alemán desde hacía mucho tiempo, debido a la gran admiración que despierta en Hansi Flick, quien tuvo el papel más destacado en el cierre de esta operación.

Flick conoce bien las cualidades del jugador desde su etapa con las distintas categorías de las selecciones alemanas, donde ya compartieron una experiencia común, y era consciente del enorme potencial que posee.

La operación habría representado una gran ganancia estratégica para el Barcelona desde el punto de vista económico si hubiese esperado hasta el final del contrato del jugador con el Borussia Dortmund en el verano de 2027.

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Sin embargo, el club alemán, que estaba al tanto de los movimientos de Adeyemi de cara a la siguiente temporada, le advirtió con claridad sobre la posibilidad de que se quedara en el equipo sin renovar su contrato, que estaba a punto de expirar.

El Dortmund comunicó al jugador que la no renovación lo expondría a una gran probabilidad de pasar la temporada en la grada o quedar apartado de la participación casi por completo, lo que supondría un claro perjuicio para su carrera futbolística e incluso afectaría a su desarrollo futuro.

La marcha de Ferran Torres al París Saint-Germain aumentó las posibilidades de cerrar la operación, después de dejar una vacante en la línea delantera del Barcelona.

El club catalán comprendió la naturaleza de la situación y decidió adelantar la fecha de la incorporación del jugador, entrando en negociaciones con el Borussia Dortmund aprovechando que solo le quedaba un año de contrato, lo que hizo que la operación fuera asequible desde el punto de vista económico, como efectivamente ocurrió.

Todas las partes quedaron satisfechas con el acuerdo, y Adeyemi se unió al Barcelona un año antes de la fecha prevista.

Aprovechar la oportunidad

La apuesta del Barcelona por el jugador empezó a dar sus frutos durante los primeros meses de competición, pues el extremo alemán aprovecha los minutos que le concede Hansi Flick, y recuperó la vitalidad y la velocidad que echó de menos la temporada pasada con el Borussia Dortmund.

Adeyemi se convirtió en una baza ganadora en la que el equipo se apoya desde el banquillo, gracias a su velocidad y a su capacidad para marcar la diferencia, cuando entra en sustitución de Gordon, que se caracteriza por un estilo más racional y disciplinado desde el punto de vista táctico.

El jugador también ofreció una opción diferente para el equipo, ya sea cuando participa como suplente o cuando es elegido en el once titular, concretamente en la banda izquierda, donde aporta al ataque del Barcelona cierta dosis de imprevisibilidad y movimientos inesperados.

Los números de Adeyemi confirman su buen comienzo, antes del partido ante el Alavés, después de disputar 452 minutos repartidos en 13 participaciones, en los que marcó 4 goles, con un balance de dos en LaLiga y dos en la Liga de Campeones, además de dar 3 asistencias, todas ellas en la competición doméstica.

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