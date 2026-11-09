El portugués José Mourinho, director técnico del Real Madrid, se coronó con el premio al mejor entrenador de la Liga española del mes de octubre, tras un mes perfecto en el que el conjunto blanco logró el pleno de victorias en sus partidos de la competición.

Según el anuncio oficial de LaLiga, la coronación de Mourinho llegó tras la competencia con Diego Simeone, director técnico del Atlético de Madrid, y Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, de modo que el técnico portugués se llevó el premio por primera vez en la presente temporada.

La coronación no fue una simple recompensa por una serie de victorias, sino que llegó después de que Mourinho condujera al Real Madrid a ganar el duelo del Clásico ante el Barcelona, dirigido por el alemán Hansi Flick, de forma que el equipo combinó la superioridad sobre su eterno rival con la obtención de resultados perfectos durante todo el mes.

La victoria más destacada del Real Madrid durante octubre fue el triunfo sobre el Barcelona por 2-1 en el estadio Spotify Camp Nou, el 25 de octubre, dentro de los enfrentamientos de la décima jornada de LaLiga.

Mourinho logró conducir a su equipo a resolver el duelo después de que Kylian Mbappé marcara los dos goles del conjunto blanco en los minutos 41 y 87, mientras que Raphinha anotó el único gol de los locales en el minuto 61.

La victoria no fue solo tres puntos en la carrera de la Liga, pues también puso fin a la racha perfecta del Barcelona, después de que el conjunto catalán lograra ganar sus nueve primeros partidos de la competición, antes de sufrir su primera derrota a manos del Real Madrid.

La competencia por el premio vivió una fuerte pugna, sobre todo porque Simeone, por su parte, firmó un mes perfecto con el Atlético de Madrid, al conseguir tres victorias consecutivas sobre el Alavés por 2-1, el Espanyol por un gol a cero y el Deportivo de La Coruña por el mismo resultado.

Asimismo, Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, entró en la lista de candidatos después de conducir a su equipo a lograr también tres victorias, sobre el Deportivo de La Coruña por 3-2, el Málaga por 5-2 y el Levante por 2-1.

De este modo, compitieron tres entrenadores que lograron cada uno el pleno de victorias en sus partidos de Liga durante octubre, pero Mourinho se adjudicó el premio en la votación final, beneficiándose de los fuertes resultados del Real Madrid, encabezados por la valiosa victoria en el Clásico.

Las tres victorias reforzaron la posición del Real Madrid en la carrera por el título de la Liga española, después de superar al Villarreal por un gol a cero, para luego arrollar al Sevilla por 4-1, antes de cerrar el mes derribando al Barcelona en su feudo.

El triunfo sobre el Barcelona, en concreto, tuvo una importancia doble, pues ayudó al Real Madrid a recortar la distancia con su rival catalán a tres puntos y a encender la pugna por el liderato de LaLiga.