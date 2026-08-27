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FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traducido por

Flick convoca a Rodri por primera vez y una ausencia destacada en la lista para el partido ante el Athletic de Bilbao

Barcelona vs Athletic Club
Barcelona
Athletic Club
Primera División
H. Flick
Gavi
Rodri
H. Abdelkarim
España
Alemania
Egipto

¿Cuál es la situación de Hamza Abdelkarim?

Hansi Flick, director técnico del Barcelona, anunció la convocatoria de su equipo para enfrentarse al Athletic de Bilbao, este jueves, en el estadio Camp Nou, dentro de la competición de LaLiga.

Rodri Hernández fue convocado por primera vez, y se espera que dispute su primer partido con el Barcelona, mientras que Alejandro Baldé regresa tras haber sido excluido de la lista del equipo para el partido ante el Elche, y Xavi Espart lucirá el dorsal número 12 después de confirmarse su incorporación al primer equipo.

En cuanto a la ausencia más destacada, fue la de Gavi, quien sufrió una fuerte lesión en su rodilla derecha durante el partido inaugural de la liga, y será dado de baja para descansar.

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 El jugador andaluz se une a Frenkie de Jong y Ronald Araújo en la lista de lesionados.

 Para completar la lista, Flick siguió convocando a los jugadores jóvenes Eder Aller, Bryan Fariñas y Hamza Abdelkarim.

La convocatoria del Barcelona quedó de la siguiente manera:

Portería: Joan García, Szczesny, Eder Aller.

Defensa: Cancelo, Baldé, Cubarsí, Xavi Espart, Christensen, Gerard Martín, Koundé, Eric García.

Centrocampo: Fermín López, Pedri, Rodri, Olmo, Marc Bernal, Bryan Fariñas.

Ataque: Lamine Yamal, Raphinha, Ademi, Jordan, Hamza Abdelkarim.

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