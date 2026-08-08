La aprobación por parte del Barcelona de la salida de su defensor uruguayo Ronald Araújo rumbo al Liverpool provocó un cambio en los planes del club catalán en un breve período de tiempo, después de que el equipo se viera obligado a moverse en el mercado de fichajes para reemplazar a uno de los elementos más destacados de su línea defensiva.

El Barcelona alcanzó un acuerdo verbal con el Liverpool sobre el traspaso de Araújo en calidad de cesión por una temporada, con una opción de compra a favor del club inglés, en una operación que no figuraba entre los planes principales del club catalán antes de los acontecimientos de las últimas horas.

Con la salida de Araújo, la dirección del Barcelona, encabezada por el director deportivo Deco, comenzó a reconsiderar sus opciones defensivas, surgiendo el nombre del argentino Cristian Romero, defensor del Tottenham, como uno de los principales candidatos para reemplazar al defensor uruguayo.

Romero vuelve al primer plano de los intereses del Barcelona

Según un informe del diario español "Sport", Romero siempre ha gozado de admiración dentro del Barcelona, dado que posee un conjunto de características que la dirección busca, entre las más destacadas la fortaleza física, la personalidad de líder y la capacidad para defender adelantado y jugar bajo presión.

El defensor argentino ya figuraba en la lista de intereses del Barcelona, pero su fichaje no había superado anteriormente la fase de candidaturas, antes de que la marcha de Araújo otorgara al asunto una mayor relevancia e impulsara a Deco a estudiar la posibilidad de convertirlo en una operación real.

Y parece que Romero, de 28 años, está a su vez abierto a abandonar el Tottenham, en un momento en el que el club inglés se ha mostrado dispuesto a estudiar las ofertas presentadas para hacerse con sus servicios.

El Inter de Milán se había movido con fuerza anteriormente para incorporar al defensor argentino, ya que su director deportivo Piero Ausilio reconoció públicamente el intento del club de alcanzar un acuerdo sobre la operación.

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El Atlético de Madrid amenaza el movimiento del Barcelona

Pero el Barcelona no será el único protagonista en la carrera por fichar a Romero, ya que el Atlético de Madrid emerge como el competidor más destacado por los servicios del defensor argentino.

El club madrileño sigue a Romero desde hace tiempo, y renovó su interés en él durante el actual período de fichajes, después de que su anterior intento de incorporarlo fracasara debido a las elevadas exigencias económicas por parte del Tottenham.

El último período ha sido testigo de avances en los movimientos del Atlético, especialmente a nivel de comunicación con el jugador, mientras que los informes apuntan a que el club español ha entrado en negociaciones directas con el Tottenham después de alcanzar un entendimiento inicial con Romero sobre las condiciones personales.

Sin embargo, la entrada con fuerza del Barcelona en la operación podría dar un vuelco por completo al panorama, después de que el traspaso del jugador al Atlético pareciera lo más cercano.

El Barcelona considera que Romero posee la experiencia requerida al más alto nivel, además de su personalidad de líder y su estilo contundente, factores que podrían convertirlo en un socio adecuado para los jóvenes talentos de la línea defensiva, con Pau Cubarsí a la cabeza.

El principal obstáculo para el Barcelona sigue siendo el aspecto económico, que es la razón que impulsó al club anteriormente a preferir la idea de fichar al jugador en calidad de cesión en lugar de asumir el elevado coste de un traspaso definitivo.

Laporte, presente en los planes del Barcelona

El movimiento del Barcelona no se limita a Romero, ya que el club continúa estudiando otros nombres para reforzar el eje de la defensa, entre ellos el español Aymeric Laporte.

El defensor del Athletic de Bilbao representa una opción diferente, al ser zurdo, una ventaja que goza de importancia dentro de los planes del cuerpo deportivo, y su nivel durante el Mundial, cuando formó una sociedad defensiva con Cubarsí, reforzó el interés de los responsables del Barcelona en incorporarlo.

Laporte había regresado al Athletic de Bilbao el pasado verano procedente del Al Nassr saudí, y está vinculado por contrato con el club español hasta el año 2028.

Flick discrepa con Deco

Y a pesar del deseo de Deco de explorar el mercado tras la salida de Araújo, el Barcelona todavía cuenta con varias opciones dentro de su plantilla actual, lo que explica las dudas del entrenador alemán Hansi Flick sobre la necesidad de fichar a un nuevo defensor.

Cubarsí encabeza el panorama defensivo en el Barcelona, mientras que Éric García, Andreas Christensen, Gerard Martín y Álvaro Cortés pueden ocupar la posición de central según las necesidades del equipo.

Flick es conocido por su confianza en los elementos jóvenes y por dar la oportunidad a las soluciones existentes dentro del equipo, lo que significa que el fichaje de un nuevo defensor no será aún una decisión resuelta.

Aun así, la operación de Araújo ha devuelto al Barcelona al mercado de fichajes, especialmente porque su salida otorgará al club un mayor margen en la factura salarial, después de que el Liverpool se haga cargo de la totalidad del salario del jugador.

Ante estos acontecimientos, el nombre de Cristian Romero avanza nuevamente en la lista de intereses del Barcelona, mientras que la entrada con fuerza del club catalán en la carrera por la operación podría cambiar el equilibrio de la competencia con el Atlético de Madrid.