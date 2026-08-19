Flick: confío en Deco respecto al delantero y esto es lo que aportará Rodri al Barcelona

Hansi Flick, director técnico del Barcelona, elogió el fichaje de Rodri, asegurando que el centrocampista español puede aportar al equipo mayor organización y control del ritmo de los partidos, gracias a su experiencia y a su capacidad para tomar decisiones dentro del campo.

Flick afirmó en declaraciones a la prensa, la noche del miércoles, tras la victoria ante el Al Ahly egipcio (2-1) en el Trofeo Joan Gamper: "Creo que Rodri demostró en el Mundial que es el mejor jugador... y es bueno manejando el balón con los pies".

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Y añadió: "Él (Rodri) es un jugador que puede tomar decisiones, puede decidir cuándo jugar más rápido o más lento. Eso es lo que queremos, un jugador como él, con experiencia. Es un líder en el campo y en el vestuario".

El entrenador del Barcelona también habló de la dificultad de la nueva temporada, diciendo: "Este año no será fácil. La pretemporada no fue sencilla, porque muchos jugadores llegaron hace solo una semana. Tenemos que aprovechar todos estos partidos que tenemos para poder gestionar los minutos y llevar a los jugadores al máximo nivel posible".

El partido ante el Elche

El Barça inicia su andadura en la Liga española el domingo ante su anfitrión, el Elche, en el estadio "Manuel Martínez Valero", en el marco de la segunda jornada de LaLiga (no disputó su primer partido debido a la participación de varios de sus jugadores en rondas avanzadas del Mundial).

Sobre el enfrentamiento ante el Elche, Flick dijo: "Creo que tenemos partidos difíciles por delante, el Elche ha jugado muy buen fútbol últimamente. Pero tenemos calidad y tenemos un gran equipo. Debemos gestionarlo, porque creo que el parón internacional no nos ha facilitado las cosas. Pero nos dirigimos directamente hacia la temporada, y tenemos sensaciones buenas y muy positivas".

Explicó que el club catalán sigue trabajando en el fichaje de un nuevo delantero durante el mercado de fichajes de verano, subrayando su plena confianza en Deco, el director deportivo.

El técnico alemán dijo: "Estamos buscando a ese jugador (el delantero). Deco está haciendo un trabajo estupendo, y confío en él a ciegas".

El Barça cerró su pretemporada con la victoria ante el Al Ahly, después de que Hamza Abdelkarim marcara el gol de la ventaja para los locales, y luego Raphinha añadiera el segundo de penalti, antes de que Ahmed Sayed Zizo recortara diferencias al anotar el único gol del conjunto rojo.

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