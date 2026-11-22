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El alemán Hansi Flick, entrenador del Barcelona, mostró su malestar con las decisiones arbitrales del partido ante el Villarreal, que terminó con victoria del conjunto azulgrana por 3-2 después de remontar un 0-2 en un emocionante duelo en el Camp Nou.

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Flick, en sus declaraciones tras el partido, se detuvo en la expulsión de Fermín López y en las faltas que recibió Lamine Yamal, además de destacar el papel de Eric García y João Cancelo para cambiar el rumbo del encuentro en la segunda parte.

El árbitro expulsó a Fermín López en los últimos minutos de la segunda parte, pero la acción no se emitió por televisión.

Fermín López marcó el segundo gol del Barcelona en el partido de hoy ante el Villarreal, mientras que fue sustituido en el minuto 68 por Dani Olmo.

Fermín López fue expulsado por protestar que no se señalara un penalti a favor del Barcelona tras una entrada sobre Anthony Gordon.

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Flick discutió con el colegiado Alejandro José Hernández Hernández después de que este le mostrara la tarjeta roja a Fermín López, y el técnico alemán acabó viendo la amarilla por protestar y pedir explicaciones sobre la decisión.

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La acción se produjo en los minutos posteriores a la expulsión del centrocampista, mientras Flick seguía el partido desde el área técnica.

El entrenador del Barcelona se mostró molesto con el trato que recibió del árbitro y señaló que sus diferencias con él no vienen de este partido: «Siempre pasa lo mismo con este árbitro».

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También explicó que no sabía qué había ocurrido exactamente entre Fermín y el colegiado, ya que no escuchó lo que dijo el centrocampista, y aseguró que el árbitro solo miraba al banquillo del Barcelona. Cuando se acercó a él para preguntarle por la infracción que había motivado la expulsión de su jugador, también le mostró la tarjeta amarilla.

Las protestas de Flick no se limitaron a la expulsión de Fermín, sino que se extendieron a las decisiones relacionadas con Lamine Yamal. El técnico alemán consideró que el extremo del Barcelona sufrió varias faltas claras que el árbitro no señaló, dejando seguir el juego.

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Aun así, pidió a sus jugadores que aceptaran las decisiones arbitrales, que no se distrajeran con ellas y que se centraran en mejorar su rendimiento en el campo, y consideró que lo que ofreció el equipo en la segunda parte es el modelo en el que deben apoyarse.

Al analizar las causas del 0-2, Flick atribuyó los goles de Tajon Buchanan y Oluwasi a errores cometidos por el Barcelona en los primeros siete minutos del encuentro. Sin embargo, no consideró que el resultado reflejara del todo el nivel de su equipo, ya que, a su juicio, los jugadores tuvieron ocasiones para recortar distancias antes del descanso. La más clara fue el penalti que provocó Lamine Yamal, aunque lo falló, lo que complicó todavía más la reacción del equipo, antes de que el rendimiento mejorara de forma evidente tras el paso por vestuarios.

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Flick explicó que el verdadero cambio en el juego del Barcelona llegó en la segunda parte, cuando el equipo estuvo más ordenado y logró imponer mejor su estilo: «En la segunda parte jugamos mucho mejor, con más estructura».

Además, se mostró convencido de que su equipo mereció la victoria y señaló que la mejoría no se limitó al aspecto ofensivo, sino que también se notó en la organización y en los movimientos colectivos, algo que ayudó al Barcelona a recuperar la iniciativa y a darle la vuelta al marcador.

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El entrenador del Barcelona destacó a Eric García y João Cancelo, de quienes dijo que ambos firmaron una segunda parte excelente al dar vida a los dos costados en ataque.

Explicó que a los laterales no solo se les pide cumplir con las tareas defensivas, sino también participar de forma activa en la construcción del juego y en la creación de ocasiones. Así se vio en el minuto 57, cuando un disparo de Cancelo se estrelló en el poste, antes de que combinara con Pedri en una jugada que terminó en un córner lanzado por Gerard Martín y que acabó en el gol que recortó distancias.

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Añadió que Eric García generó otra ocasión por la banda derecha diez minutos después, que rebotó en Pau Navarro y acabó en la portería del Villarreal en propia puerta, completando así la reacción del Barcelona en el partido.