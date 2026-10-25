Flick cambia la cara de Raphinha en el Clásico: unos números que hablan por sí solos

El brasileño Raphinha ya no es solo una carta ofensiva en las filas del Barcelona, sino que, bajo la dirección de Hansi Flick, se ha convertido en una auténtica pesadilla para el Real Madrid, tras seguir perforando la red del eterno rival, lo que confirma la gran diferencia que ha generado el técnico alemán en su nivel e influencia durante los duelos del Clásico.

La estrella del Barcelona marcó un gol al Real Madrid la noche del domingo, en el estadio Spotify Camp Nou, en el marco de la décima jornada de LaLiga, para seguir escribiendo nuevos capítulos de su brillantez en la cumbre más apasionante del fútbol español.

El gol llegó tras una jugada que comenzó con un saque de esquina a favor del conjunto catalán desde el lado derecho, antes de que el balón regresara a Pedri, quien envió un pase preciso que atravesó la defensa del Real Madrid y colocó a Raphinha en una posición ideal para marcar.

La estrella brasileña manejó el balón con habilidad dentro del área, antes de disparar entre las piernas del inglés Jude Bellingham, centrocampista del Real Madrid, hasta el fondo de la red, decretando el empate del Barcelona en el minuto 61, en medio de un ambiente encendido en las gradas del Camp Nou.

El gol no fue solo una nueva incorporación al registro goleador de Raphinha, sino que vino a confirmar el llamativo cambio en sus números frente al Real Madrid desde que Hansi Flick asumió la dirección del Barcelona, algo que reveló una estadística publicada por la cuenta "Mister Chip", especializada en cifras y estadísticas deportivas.

La cuenta señaló que Raphinha ha disputado 14 Clásicos, repartidos equitativamente entre dos etapas diferentes; ya que participó en 7 partidos antes de la llegada de Flick, en los que no marcó ningún gol y se limitó a dar una sola asistencia.

En cambio, el panorama cambió por completo bajo la dirección del técnico alemán, pues Raphinha disputó 7 Clásicos, en los que marcó 8 goles, además de dar dos asistencias, en un balance que refleja la magnitud del cambio que experimentó su rendimiento ofensivo en los duelos ante el eterno rival.

Así, las cifras revelan una versión completamente diferente de la estrella brasileña en los partidos de la cumbre, después de pasar de la ausencia goleadora a desempeñar un papel decisivo en el ataque del Barcelona, hasta convertirse en una de las armas más destacadas en las que se apoya el conjunto catalán en su pugna con el Real Madrid.



