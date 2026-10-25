Flick abre fuego tras el golpe del Clásico: "¿Solo veis los partidos?"

El alemán Hansi Flick, entrenador del Barcelona, no ocultó su decepción tras la derrota en el Clásico ante el Real Madrid, pero lanzó un mensaje llamativo sobre la presión de los partidos y la sucesión de viajes, al considerar que el cansancio físico se reflejó en el rendimiento de su equipo, aunque rechazó usarlo como excusa para la derrota.

El Barcelona perdió en su campo y ante su afición frente al Real Madrid por dos goles a uno, en el marco de la jornada 10 de la Liga española.

Flick dijo con tono molesto: "¿Vosotros solo veis los partidos? Jugamos aquí y allá, y a veces entre un partido y otro solo hay dos días de diferencia".

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El técnico alemán puso como ejemplo la dificultad del calendario del equipo, explicando que la expedición del Barcelona permaneció tres horas dentro del avión durante uno de los viajes a Sevilla, antes de decidir regresar al hotel y pasar la noche allí, para después viajar directamente a París el lunes.

Añadió que hablar de la presión del calendario tras la derrota podría parecer un intento de buscar excusas, subrayando que no quiere justificar el resultado, sino que prefiere abordar estas circunstancias cuando el equipo consiga victorias, para que sus palabras no se entiendan como una forma de eludir la responsabilidad.

Flick insistió en que el problema más evidente que detectó durante el Clásico fue la falta de frescura y vitalidad en sus jugadores, señalando que recuperar la forma física será una prioridad en el próximo periodo, especialmente con tres partidos por disputar antes del parón internacional.

El entrenador del Barcelona reveló su plan para hacer frente al cansancio, explicando que los jugadores internacionales dispondrán de dos días de descanso, mientras que el resto de futbolistas realizarán entrenamientos diarios según el programa establecido, de modo que el equipo tendrá un día de descanso el martes, antes de comenzar la preparación del próximo encuentro.

Flick aseguró que recuperar la actividad no depende únicamente del cuerpo técnico, sino que requiere el compromiso de los jugadores con la recuperación, la rehabilitación, una alimentación adecuada y un buen descanso, afirmando que todos están obligados a tomar las decisiones correctas fuera del campo para que el equipo pueda competir y lograr victorias.

Sobre el desarrollo del Clásico, el técnico alemán reconoció que el Barcelona no puede ignorar la derrota, expresando su decepción por el resultado, aunque consideró que el rendimiento del equipo mejoró tras el descanso, sobre todo después de lograr el empate 1-1, cuando sus jugadores consiguieron controlar el desarrollo del juego, pero les faltó suerte en algunos momentos.

Flick concluyó sus declaraciones elogiando lo que ofreció el Real Madrid, explicando que el conjunto blanco defendió con eficacia y no concedió al Barcelona los espacios que necesitaba para generar peligro, saliendo victorioso de un enfrentamiento que volvió a poner de manifiesto la importancia de la forma física y del aprovechamiento de las ocasiones en los grandes partidos.