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José Mourinho, entrenador del Real Madrid, ha llegado a la convicción de que Dumfries, Trent Alexander-Arnold y Carreras serán elementos importantes para dar descanso a Fede Valverde y Marc Cucurella en algunos partidos de LaLiga y la Champions League.

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La cadena Defensa Central señaló que Mourinho es un técnico firme que impone sus ideas y exige el máximo respeto dentro del vestuario, pero eso no significa que sus decisiones sean inamovibles; puede modificarlas para mejorar el rendimiento del equipo. Y eso es lo que ha ocurrido durante la presente temporada con Fede Valverde y Tchouaméni.

Durante la planificación de la temporada, Mourinho quiso apoyarse en centrocampistas con fuerza y capacidades físicas, como Tchouaméni y Valverde, a quienes veía como el pilar fundamental del conjunto blanco y los jugadores que le otorgarían el equilibrio necesario, pero acabó abandonando esa idea con el paso de los partidos.

Mourinho descubrió que Valverde y Tchouaméni no ofrecen el rendimiento deseado cuando juegan juntos. Por esa razón, cambió el plan que pretendía aplicar con el equipo blanco, y no parece que haya margen para dar marcha atrás. Salvo en algunos partidos puntuales, no tiene intención de volver a juntarlos en el centro del campo.

Mourinho colocó a Fede Valverde en la posición de lateral derecho durante el enfrentamiento ante el Villarreal, cuando el equipo necesitaba ganar.

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Repitió la jugada frente a la Roma en busca de remontar el resultado, antes de adoptarla en el once titular desde el inicio ante el Sevilla. Aquello fue una confirmación definitiva de la necesidad de contar con Arda Güler o Bernardo Silva en el once titular.

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El Real Madrid carecía de creatividad con Valverde y Tchouaméni juntos, pero el jugador francés sigue siendo un elemento imprescindible. Es el encargado de arruinar los ataques del rival, de juntar las líneas del equipo y de aportar equilibrio.

Sin embargo, Mourinho es plenamente consciente de que necesita situar junto a Tchouaméni a un jugador con capacidad para organizar el juego, aportar creatividad y construir los ataques desde atrás.

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El Real Madrid comenzó la temporada dejando buenas impresiones con Fede Valverde en la posición de pivote. Tchouaméni estaba lesionado, por lo que Arda Güler o Bernardo Silva se alternaban para completar la pareja del centro del campo junto al uruguayo.

Pero Mourinho hizo jugar a Camavinga junto a Fede Valverde en el enfrentamiento ante el Málaga, antes de que Aurélien Tchouaméni recuperara su sitio en el partido ante el Elche.

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Desde ese momento, el conjunto blanco disputó una serie de partidos que levantaron dudas sobre su rendimiento y su forma de jugar. Los enfrentamientos ante el Elche, el Atlético de Madrid, el Villarreal y la Roma dejaron al descubierto la falta de soluciones futbolísticas del Real Madrid al apoyarse en una pareja de centrocampistas con fuerza física, pero carente de creatividad. Por esa razón, Mourinho acabó renunciando a su idea original y volvió a apostar por las capacidades creativas.

Mourinho ha reiterado en numerosas ocasiones que su elección del once titular en cada partido depende del momento que atraviesa el equipo y de la naturaleza del rival al que se enfrenta. Por ello, en algunas ocasiones podría volver a apoyarse en una pareja de centrocampistas con mayores capacidades físicas. Pero el ajuste que ha introducido en su plan se ha vuelto definitivo, y se espera que este sea el dibujo táctico en el que se apoye en la mayoría de los partidos.

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Tchouaméni es un jugador del que no se puede prescindir, teniendo en cuenta el equilibrio y la solidez defensiva que aporta al equipo. Pero Mourinho situará junto a él a un jugador con talento como Bernardo Silva o Arda Güler, para garantizar la fluidez del juego y la capacidad de construir los ataques desde atrás.

Es más, Mourinho podría repetir lo que hizo en el Clásico o ante el Valencia, cuando alineó al jugador turco y al portugués juntos desde el inicio, junto al jugador francés.