Flamengo - Independiente del Valle, por la Recopa Sudamericana 2020: hora, formato y cómo ver por TV y streaming

🏆⚽ Fechas para la @RecopaConmebol: la ida será el 1⃣9⃣ de febrero en Quito y la revancha una semana después, en Río de Janeiro.



🇧🇷⚽🇪🇨 Datas confirmadas para a @RecopaConmebol: jogo de ida em 1⃣9⃣ de fevereiro, em Quito, e volta no dia 2⃣6⃣ do mesmo mês, no Rio. pic.twitter.com/tFsQtQT2Qb