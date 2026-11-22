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Por segundo año consecutivo, la fiesta en Brasil es del Flamengo. El Flamengo se ha proclamado campeón del campeonato brasileño y repite el éxito de hace un año. La conquista del título llegó a falta de dos jornadas, con un empate 1-1 en casa del Palmeiras, su rival directo por el título.

Celebra el título el equipo de Leo Jardim, repleto de ex «italianos». El Flamengo debe agradecérselo a Lino, que igualó el gol inicial de Arias y permitió que el Flamengo se proclamara matemáticamente campeón de Brasil. El empate deja al equipo de Río con 80 puntos, seis más que sus rivales de São Paulo a falta de dos jornadas y con tres victorias menos.

Es el noveno campeonato brasileño que conquista el Flamengo. Entre los protagonistas de esta campaña figuran varios exjugadores de la Serie A, como Jorginho, Lucas Paquetá, Danilo (su 34.º trofeo como profesional), Alex Sandro, Pedro, Emerson Royal y Erick Pulgar.