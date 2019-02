Fito Zelaya sigue teniendo cerrada la puerta de selección nacional

Carlos de los Cobos volvió a afirmar que no contará con el delantero de Los Ángeles FC para los siguientes juegos de la Selecta.

En una entrevista en Radio Cadena YSKL 104.1FM, el DT de la Selecta dejó claro el caso de Rodolfo Zelaya con la selección: “Por ahora sí (Zelaya no será convocado). Hoy hay jugadores jóvenes y me interesa ver jugadores como los vamos a ver ahora en el partido con Guatemala. Por ahora no está contemplado. A todos los técnicos se la han hecho (la pregunta). Cada quien responde lo que cree y lo que piensa. Eso es lo que yo consideró. Necesitó ver jugadores diferentes”, apuntó el mexicano.

En marzo, El Salvador jugará contra Guatemala (amistoso), Jamaica (Liga de Naciones Concacaf) y Perú (amistoso).