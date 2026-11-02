El comunicador Ahmed Shobeir reveló los entretelones de la reunión que juntó a Mohamed Salah, estrella del Trabzonspor y capitán de la selección de Egipto, con Hany Abo Rida, presidente de la Federación Egipcia de Fútbol, durante la visita de este último a Turquía, asegurando que el encuentro fue escenario de una conversación franca y abierta sobre la situación del capitán de Egipto y su futuro con la selección.

Shobeir explicó, a través de su programa radiofónico, que Abo Rida se empeñó en asistir al partido del Trabzonspor ante el Gaziantep, que terminó con la victoria del equipo de Salah por dos goles a cero, antes de reunirse con el jugador en una cena posterior al encuentro, en presencia de varios responsables.

El mensaje de Abo Rida al capitán de la selección

Shobeir dijo que la reunión abordó los diferentes asuntos relacionados con Salah, señalando que el presidente de la Federación le confirmó al jugador cuánto lo quiere la afición egipcia y su deseo de que continúe al frente de la selección y prosiga su trayectoria internacional.

Y añadió: "Hablaron de todo, según tengo entendido, y Abo Rida le confirmó a Salah cuánto lo quiere la gente y cuánto se aferra a él, y que continúe su trayectoria como capitán de la selección de Egipto".

Shobeir describió el encuentro como sumamente franco, explicando que ambas partes se escucharon mutuamente, y que el ambiente previo a la reunión ayudó a que el diálogo fluyera con facilidad, especialmente tras las declaraciones de Ibrahim Hassan, director de la selección, en las que elogió la mentalidad profesional de Salah, su importancia y el respeto que le tiene el cuerpo técnico.

Shobeir: No produciremos un jugador como Salah cada 50 años

El comunicador egipcio insistió en lo difícil que es repetir la experiencia de Mohamed Salah, considerando que el jugador representa un fenómeno excepcional en la historia del fútbol egipcio, y que preservar su relación con la selección es algo que merece atención.

Y dijo: "No hay nada que impida, incluso si se ha sentido molesto o entristecido un poco, o estaba fastidiado, que nos sentemos y hablemos con él, le abramos nuestros corazones y sepamos cuál es el problema y qué le incomoda, porque no produciremos un Mohamed Salah cada 50 años".

Shobeir expresó su esperanza de que el ambiente del encuentro se refleje positivamente en el jugador durante el próximo periodo, y de que se incorpore a la próxima concentración de la selección de Egipto con un buen estado de ánimo.

Coordinación entre Hossam Hassan y Salah

En el marco de sus declaraciones, Shobeir se refirió a la relación entre Hossam Hassan, director técnico de la selección de Egipto, y Mohamed Salah, asegurando que el primero conoce el valor de las estrellas en virtud de su gran trayectoria como jugador internacional.

Señaló que realizar cambios técnicos o tomar decisiones relativas a la participación de los jugadores no impide la coordinación y el diálogo con el capitán de la selección, explicando que la consulta entre Hossam Hassan y Salah no merma la posición de ninguno de los dos.

Shobeir concluyó sus declaraciones subrayando la importancia de preservar el estado de entendimiento dentro de la selección, ante el anhelo de la afición de que Salah continúe al frente de Egipto durante la próxima etapa.