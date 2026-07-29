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Fiorentina: Mourinho da el visto bueno por Valdepenas, golpe de 8 millones de euros

Fiorentina

El extremo izquierdo, nacido en 2006, entrará en el Viola Park en las próximas 24/48 horas para pasar el reconocimiento médico con la Fiorentina.

Tras una negociación larga y laboriosa ha llegado la fumata blanca: Valdepenas se prepara para convertirse en nuevo jugador de la Fiorentina, ha llegado el ok de Mourinho.

La Fiorentina pagará ocho millones para hacerse con él a título definitivo, pero el Real Madrid se reservará el 50 por ciento de una futura reventa del jugador, incluyendo además en el acuerdo la llamada «recompra» de su «joya» - válida para las próximas tres temporadas - por una cifra comprendida entre los diez y los doce millones, y así queda cerrado un acuerdo al estilo Nico Paz. Para el lateral izquierdo (gran estructura atlética y por eso también puede jugar como central, así no hará falta un cuarto elemento para completar las parejas en el centro si Comuzzo se marchara cedido) está listo un contrato de cinco años.

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