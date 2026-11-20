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Pedro Gonçalves fue uno de los fichajes sorpresa de Fabio Paratici para su Fiorentina. Llegó al equipo viola cedido por 2,5, con una opción de compra por unos 25 millones de euros en total, procedente del Sporting de Lisboa, donde había sido uno de los grandes protagonistas en las últimas temporadas.

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El impacto del extremo ofensivo portugués de 28 años en la Fiorentina se ha visto frenado por Mastantuono y Njie, pero Vanoli le tiene un gran aprecio y mucha confianza al exjugador del Sporting de Lisboa y está intentando darle cada vez más minutos. Hasta ahora, Pote, su apodo desde hace tiempo, ha jugado poco, pero aun así ha registrado cifras significativas: 8 partidos y 2 asistencias en la Serie A en un total de 196 minutos, además de un partido en la Copa de Italia con un gol decisivo.

Goncalves está a gusto en Florencia y le gustaría jugar más, pero sabe que debe elevar su nivel para que se cumplan las condiciones que pueden activar la obligación de compra. También porque considera cerrada una etapa maravillosa en el Sporting de Lisboa, aunque marcada por algunos desencuentros.

La Serie A estaba, en cualquier caso, en el destino del extremo nacido en el 98, teniendo en cuenta que el pasado verano los rumores del mercado de fichajes lo vincularon repetidamente y con fuerza al Milan de su mentor Ruben Amorim. El propio futbolista volvió sobre el asunto en una entrevista con el diario portugués Record: «¿El Milan me buscó en verano? Me hablaron de esa posibilidad, pero no sé qué pasó entre bastidores. Siempre que hablo con mi agente, o con mis agentes, entre ellos Jorge (Mendes, nota de la redacción), les digo que solo me cuenten lo que sea cierto. A veces mencionan la posibilidad de un traspaso que luego no se concreta; forma parte del

juego».

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«La oportunidad de volver a trabajar con Amorim nunca se me presentó al 100 %»