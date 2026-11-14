Cómo ver el Finlandia-San Marino con una VPN

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. Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido.

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Previa del partido

UEFA Nations League C - Jornada 6 15 nov 2026 - 12:00 Bolt Arena

Finlandia recibe a San Marino en el Bolt Arena de Helsinki en un partido de la Liga C de la UEFA Nations League, en el que el equipo de Jacob Friis buscará reencontrarse con la victoria en casa.

Finlandia llega a este encuentro tras dos derrotas consecutivas. Perdió 2-0 ante Albania el 12 de noviembre y cayó 1-0 frente a Bielorrusia en una fase anterior de la competición, lo que le deja en tercera posición del grupo.

Antes de esa mala racha, Finlandia demostró que puede hacer daño a los equipos de este nivel. La victoria por 7-0 sobre San Marino en septiembre y el triunfo por 2-1 ante Albania evidenciaron su calidad ofensiva cuando le salen bien las cosas.

San Marino llega sin haber sumado ningún punto en sus cinco partidos de la Nations League. El equipo de Roberto Cevoli ha encajado muchos goles a lo largo de la competición: recibió cuatro ante Bielorrusia y siete ante Finlandia en el anterior enfrentamiento entre ambos.

La diferencia de nivel entre ambos equipos ha quedado patente en sus enfrentamientos recientes. San Marino ha perdido sus últimos cinco partidos oficiales y ha encajado al menos dos goles en la mayoría de ellos.

Sigue leyendo para saber todo lo que necesitas sobre cómo ver el Finlandia-San Marino.

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