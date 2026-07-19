Finger responde: ¿Seguirán las pausas para beber agua después del Mundial?

Arsène Wenger, responsable de desarrollo de la FIFA, afirmó que los descansos para hidratarse del Mundial 2026 no afectaron a los partidos, aunque aún no se decide su futuro.

La FIFA impuso dos pausas de tres minutos en cada tiempo en todos los partidos del Mundial 2026, aunque la medida aún no se aplica en todas las competiciones.

Según ejecutivos del fútbol, estas pausas pueden ser clave en las próximas negociaciones de derechos de retransmisión, pues las televisiones las ven como espacio para publicidad.

Según «The Hollywood Reporter», Fox, que transmite el torneo en Estados Unidos, recaudará al menos 250 millones de dólares solo con la publicidad durante esos descansos.

La FIFA analizará estas pausas tras el Mundial, lo que ha generado críticas.

Finger declaró en rueda de prensa: «¿Se mantendrán las pausas tras el Mundial? No está confirmado; en algunos casos no han gustado y debemos evaluar su impacto. No creo que hayan alterado los resultados, pero estamos para servir a la audiencia y sacaremos conclusiones tras el torneo».

Y añadió: «En algunos partidos fueron realmente necesarias y, como no queremos que haya diferencias en la forma de arbitrar los partidos, decidimos desde el inicio del torneo aplicarlas en todos los encuentros. Realizaremos un análisis en profundidad una vez finalizadas las competiciones».

Hoy España jugará su segundo partido al aire libre en el torneo, la final contra Argentina en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

Los descansos para hidratarse a mitad de cada tiempo han provocado abucheos del público y críticas de varios exjugadores.

La FIFA las impuso para que los jugadores soportaran el calor en Estados Unidos, Canadá y México, aunque se aplicaron sin importar el clima, el estadio o la sede.

Aunque cuatro encuentros se jugaron en recintos cerrados (Atlanta, Dallas, Houston y Vancouver), también se aplicaron las pausas para mantener la uniformidad.

Los entrenadores los usaron como tiempos muertos para dar instrucciones tácticas.

La FIFA los estrenó en el Mundial 2014 de Brasil tras una orden judicial que exigía pausas cuando la temperatura superara los 32 °C.

Hoy, la mayoría de las ligas permiten pausas por condiciones climáticas o a criterio del árbitro.