Finalmente, el Feyenoord opta por un entrenador neerlandés y comienza las conversaciones

Según Transfermarkt, Sipke Hulshoff es el candidato más firme para entrenar al Feyenoord. El club de Róterdam negocia con este frisón de 51 años, muy valorado por la directiva.

El club lo considera el técnico ideal para prolongar la línea ascendente de las últimas temporadas y su método coincide con el éxito logrado bajo Arne Slot.

Además, conoce a la perfección De Kuip, ya que entre 2022 y 2024 fue asistente de Slot en el cuerpo técnico del club.

En ese periodo el club ganó el título nacional y se consolidó en la élite holandesa gracias, en parte, a su aportación táctica.

Tras dejar Rotterdam, se mudó a Liverpool con Slot y pasó dos temporadas como asistente, adquiriendo experiencia en la élite internacional.

Además, entre 2023 y 2024 fue asistente de Ronald Koeman en la selección holandesa.

Previamente, dirigió a FC Volendam, SC Cambuur y varias canteras, y ahora afronta el mayor reto de su carrera: regresar a Feyenoord como entrenador jefe.