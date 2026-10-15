El Bayern Múnich alcanzó un acuerdo inicial con su delantero inglés, Harry Kane, para renovar su contrato después de semanas de negociaciones entre ambas partes, según un informe periodístico.

El destacado periodista británico de la cadena "Sky Sports", Michael Bridge, informó este jueves de que el Bayern Múnich está completando actualmente los documentos oficiales para extender el contrato hasta el verano de 2029.

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Kane se incorporó al Bayern procedente del Tottenham en agosto de 2023, con un contrato de cuatro temporadas hasta el 30 de junio de 2027. El club bávaro no reveló entonces el importe de la operación, pero informes de prensa lo estimaron en unos 100 millones de euros, una cifra récord en la Bundesliga.

Informes alemanes habían señalado, durante el pasado verano, el deseo de ambas partes de ampliar el contrato, al menos hasta el verano de 2029. Además, Max Eberl, director deportivo del Bayern, describió las negociaciones como muy armoniosas.

Kane mantiene su gran nivel esta temporada, pues marcó dos goles en el empate del Bayern Múnich como visitante ante el Viking noruego (3-3), el pasado martes, en la segunda jornada de la primera fase de la Liga de Campeones de Europa.

El astro inglés es, asimismo, uno de los principales candidatos al Balón de Oro 2026, que se entregará en Londres el próximo 26 de octubre.



