El miércoles se sorteará la segunda ronda preliminar de la Conference League y el Ajax conocerá a uno de los siete rivales restantes.

Para alcanzar la fase de grupos, el conjunto tulipán debe superar tres rondas a ida y vuelta.

Sobre las 15:00 h conocerá a su primer rival.

El Ajax será cabeza de serie y se medirá a un equipo no cabeza.

Tras el sorteo preliminar, las opciones se reducen a cinco: el ganador de Vikingur-Stjarnan, GAIS, el perdedor de FK Vojvodina-Ferencváros, Shelbourne FC o KF Dukagjini.

En Shelbourne juega el portero de Gouda Wessel Speel, mientras que Stjarnan cuenta con el exajaciano Damil Dankerlui y Ferencváros con Elton Acolatse.

El Ajax arranca su camino europeo el 23 de julio; la segunda ronda preliminar se jugará ese día y una semana después.